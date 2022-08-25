На Запорожской АЭС сработала система безопасности

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
В Запорожской области сбой с электроснабжением Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После сбоя электроснабжения на Запорожской АЭС сработала система безопасности. Об этом сообщили местные власти.

«Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области. Было произведено переподключение, сообщают власти», — пишет РИА «Новости».

Из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебои с электричеством также наблюдаются в Херсоне и Мелитополе. В Херсоне нет воды, интернета и телефонной связи. Весь Мелитополь также остался без электричества.

С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. В ходе спецоперации Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск. После этого ВСУ начали регулярно обстреливать атомную электростанцию. Президент России Владимир Путин заявил, что систематические обстрелы украинских военных Запорожской АЭС создают опасность ядерной катастрофы.

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После сбоя электроснабжения на Запорожской АЭС сработала система безопасности. Об этом сообщили местные власти. «Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения на территории области. Было произведено переподключение, сообщают власти», — пишет РИА «Новости». Из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебои с электричеством также наблюдаются в Херсоне и Мелитополе. В Херсоне нет воды, интернета и телефонной связи. Весь Мелитополь также остался без электричества. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. В ходе спецоперации Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск. После этого ВСУ начали регулярно обстреливать атомную электростанцию. Президент России Владимир Путин заявил, что систематические обстрелы украинских военных Запорожской АЭС создают опасность ядерной катастрофы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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