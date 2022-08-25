Лишенные баров британцы набросились на Джонсона из-за Украины

Из-за кризиса бары и пабы Великобритании находятся под угрозой закрытия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Читатели британской газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за финансовую помощь Украине. Британцы считают, что Джонсон забыл про экономику своей страны, что привело к массовому закрытию баров и пабов.

«Малые фирмы умоляют правительство вмешаться в связи с заоблачными счетами за электроэнергию, которые в некоторых случаях выросли на 400%, в результате чего многие опасаются, что к концу года они могут быть остановлены. Согласно отчету SME Insights и страховой компании Simply Business, более половины малых компаний и баров — 54% — опасаются, что их текущие расходы могут заставить их закрыться», — пишет Daily Mail.

«Ничего страшного, Борис поехал на Украину, чтобы отдать им еще 4 миллиарда ваших денег!» — пишет читатель PhilSpace. «Не волнуйтесь, потому что Борис говорит, что мы помогаем Украине, не могу представить, какие страны помогали нам во время Фолклендской войны и когда ИРА нас взрывала», — пишет читатель angeltop. «Это все, что делает „Борис Черчилль“, отправив 7 миллиардов денег налогоплательщиков на финансирование войны, которая не имеет к нам никакого отношения», — пишет читатель Lorna 46. «Борису нельзя было позволять дарить Украине эти миллионы. Я думал, что сейчас он не принимает важных решений», — пишет читатель Lord Lakenhurst. «Борис полностью разрушил нашу жизнь и войдет в историю как самый большой провал в политике Великобритании», — пишет читатель KittyFisher.

Ранее деловая газета Financial Times сообщила, что из-за резкого роста цен на электроэнергию и перебоев с поставками предприятия Великобритании начнут закрываться. Под угрозой закрытия оказались пабы и ночные клубы.