FT: Британии угрожает массовое закрытие предприятий

21 августа 2022

Малые и средние предприятия Великобритании не выдержат новых затрат на электроэнергию, пишет Financial Times Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за резкого роста цен на электроэнергию и перебоев с поставками предприятия Великобритании начнут закрываться. Об этом пишет деловая газета Financial Times. «Уже более полувека печи на заводе Стива Китона в Уигане используются для плавки и вытяжки стекловолокна, используемого в ветряных турбинах, деталях электромобилей и строительстве. Теперь перспектива резкого роста цен на электроэнергию и перебоев с поставками может заставить его закрыться навсегда. Предприятия по всей Великобритании готовятся к беспрецедентным затратам на электроэнергию этой зимой. Многие сделки должны быть пересмотрены в следующем месяце, в преддверии критического момента в октябре, когда тысячи компаний — больших и малых — должны перейти на новые контракты», — пишет Financial Times. Ранее мэр Лондона Садик Хан призвал граждан готовиться к зиме без еды и отопления. Британская газета The Guardian заявила, что страну ждет «национальный крах» из-за энергетического кризиса, проблемы железных дорог, засухи, разрушения водной инфраструктуры и системы здравоохранения.

