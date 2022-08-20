20 августа 2022

FT: Британии угрожает массовое закрытие предприятий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кондитерская фабрика Конфи. Екатеринбург, конвейер, пищевая промышленность, фабрика, кондитерская фабрика конфи, крекер рыбка, производство крекера
Малые и средние предприятия Великобритании не выдержат новых затрат на электроэнергию, пишет Financial Times Фото:

Из-за резкого роста цен на электроэнергию и перебоев с поставками предприятия Великобритании начнут закрываться. Об этом пишет деловая газета Financial Times.

«Уже более полувека печи на заводе Стива Китона в Уигане используются для плавки и вытяжки стекловолокна, используемого в ветряных турбинах, деталях электромобилей и строительстве. Теперь перспектива резкого роста цен на электроэнергию и перебоев с поставками может заставить его закрыться навсегда. Предприятия по всей Великобритании готовятся к беспрецедентным затратам на электроэнергию этой зимой. Многие сделки должны быть пересмотрены в следующем месяце, в преддверии критического момента в октябре, когда тысячи компаний — больших и малых — должны перейти на новые контракты», — пишет Financial Times.

Ранее мэр Лондона Садик Хан призвал граждан готовиться к зиме без еды и отопления. Британская газета The Guardian заявила, что страну ждет «национальный крах» из-за энергетического кризиса, проблемы железных дорог, засухи, разрушения водной инфраструктуры и системы здравоохранения.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Из-за резкого роста цен на электроэнергию и перебоев с поставками предприятия Великобритании начнут закрываться. Об этом пишет деловая газета Financial Times. «Уже более полувека печи на заводе Стива Китона в Уигане используются для плавки и вытяжки стекловолокна, используемого в ветряных турбинах, деталях электромобилей и строительстве. Теперь перспектива резкого роста цен на электроэнергию и перебоев с поставками может заставить его закрыться навсегда. Предприятия по всей Великобритании готовятся к беспрецедентным затратам на электроэнергию этой зимой. Многие сделки должны быть пересмотрены в следующем месяце, в преддверии критического момента в октябре, когда тысячи компаний — больших и малых — должны перейти на новые контракты», — пишет Financial Times. Ранее мэр Лондона Садик Хан призвал граждан готовиться к зиме без еды и отопления. Британская газета The Guardian заявила, что страну ждет «национальный крах» из-за энергетического кризиса, проблемы железных дорог, засухи, разрушения водной инфраструктуры и системы здравоохранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...