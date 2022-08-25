К 2035 году под Тюменью планируют построить квартал на 50 тыс. жителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Между поселками Дударево и Дербыши Тюменского района вырубили несколько гектаров соснового леса. Об этом URA.RU сообщили местные жители. По их словам, именно здесь к 2035 году планируют построить мегаквартал на 50 тыс. человек «Комарово парк». При этом тюменцы возмущены тем, что строители оставили их населенные пункты без зеленой зоны.

«Мы посмотрели генеральный план „Комарово парк“, и мы нигде не увидели, чтобы хоть какая-то минимальная зеленая зона сохранилась. Они вырубили наш „зеленый пояс“ целиком. Это несколько гектаров соснового леса. Это очень, очень много, огромное поле. Они за 3 дня скосили все это поле. У нас жители выходят на улицу, и ревут: просто лес убили. Это были „легкие“ нашего поселка», — сообщила URA.RU одна из местных жительниц на условиях анонимности.

Женщина добавила, что недавно через поселки протянули новую дорогу. По которой, как предполагают тюменцы, будет ездить спецтехника строителей. «Получается, что пока будет идти стройка, они будут через наши маленькие поселки гнать всю строительную технику? Наша улочка, по которой они будут ездить, просто умрет. Люди уже готовы перекрыть ее бетонными плитами. А если не поможет — лечь под колеса грузовиков. Мы не допустим здесь подобного произвола», — заявила тюменка в разговоре с агентством.

В Информационный центр правительства Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что жители поселка Дербыши Тюменского района агрессивно отреагировали на решение местных властей о вырубке леса посреди населенного пункта. За помощью им пришлось обращаться к главе региона Александру Моору.