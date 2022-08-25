Как недорого собрать ребенка в школу: пять способов сэкономить

25 августа 2022 в 22:39 Размер текста - 17 +

Через шесть дней в России начнется новый учебный год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С 1 сентября в России начнется новый учебный год. Есть несколько способов сэкономить на подготовке ребенка к школе. «Если вы хотите сэкономить, не стоит слишком гоняться за красотой школьных принадлежностей. Возьмите пару интересных тетрадей для любимых предметов ребенка, чтобы порадовать его, а все остальное пусть будет максимально простым. Если ваш ребенок идет не в первый класс, проведите дома небольшую ревизию, чтобы проверить, не осталось ли с прошлого года чистых тетрадей, неиспользованных ручек, фломастеров и других необходимых для учебы вещей», — пишет «Ридус». Также можно купить более дешевый букет в подарок учителям на 1 сентября. Ходить за школьными принадлежностями лучше в крупные гипермаркеты или на рынки, там они стоят значительно дешевле. Часть товаров лучше купить через несколько недель после начала учебного года, когда спрос на них упадет. Ранее URA.RU сообщало о главных нововведениях в этом учебном году. С 1 сентября школьники будут петь государственный гимн и заниматься по новой программе.

С 1 сентября в России начнется новый учебный год. Есть несколько способов сэкономить на подготовке ребенка к школе. «Если вы хотите сэкономить, не стоит слишком гоняться за красотой школьных принадлежностей. Возьмите пару интересных тетрадей для любимых предметов ребенка, чтобы порадовать его, а все остальное пусть будет максимально простым. Если ваш ребенок идет не в первый класс, проведите дома небольшую ревизию, чтобы проверить, не осталось ли с прошлого года чистых тетрадей, неиспользованных ручек, фломастеров и других необходимых для учебы вещей», — пишет «Ридус». Также можно купить более дешевый букет в подарок учителям на 1 сентября. Ходить за школьными принадлежностями лучше в крупные гипермаркеты или на рынки, там они стоят значительно дешевле. Часть товаров лучше купить через несколько недель после начала учебного года, когда спрос на них упадет. Ранее URA.RU сообщало о главных нововведениях в этом учебном году. С 1 сентября школьники будут петь государственный гимн и заниматься по новой программе.