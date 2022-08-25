Пение гимна и новые программы: что ждет школьников с 1 сентября

В новом учебном году в российских школах будет много нововведений. URA.RU приводит список основных изменений в школьной программе и учебном процессе.
С 1 сентября во всех школах России будут еженедельно поднимать государственный флаг и петь гимн, пишет «Газета.ру». Школы будут сами определять порядок новой процедуры;
В новом учебном году вступят в силу новые Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. В школах появятся уроки финансовой грамотности, а учителя будут делать упор на практическое применение знаний;
В школах усилят воспитательную работу. Детям будут прививать любовь к Родине и традиционным ценностям;
С 1 сентября увеличат количество уроков истории. В школах также появятся киноуроки на тему истории;
Раз в неделю в школах будут проходить классные часы «разговоры о важном». В ходе таких встреч учителя будут обсуждать со школьниками вопросы истории, политики и жизни региона;
Всероссийские проверочные работы теперь будут проводить осенью. Это связано с риском распространения коронавируса. По предварительной информации, контрольные пройдут с 19 сентября по 24 октября;
Итоговое сочинение будут писать по темам прошлых лет. В Минпросвещения РФ больше не будут ежегодно придумывать новые темы;
С 1 сентября родители будут принимать участие в организации школьных продленок. Их мнение будет учитывать при составлении графика и программы продленок.
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В новом учебном году в российских школах будет много нововведений. URA.RU приводит список основных изменений в школьной программе и учебном процессе.