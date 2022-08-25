Пение гимна и новые программы: что ждет школьников с 1 сентября

25 августа 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Школьников ждет множество изменений с 1 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В новом учебном году в российских школах будет много нововведений. URA.RU приводит список основных изменений в школьной программе и учебном процессе. С 1 сентября во всех школах России будут еженедельно поднимать государственный флаг и петь гимн, пишет « Газета.ру ». Школы будут сами определять порядок новой процедуры;

». Школы будут сами определять порядок новой процедуры; В новом учебном году вступят в силу новые Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. В школах появятся уроки финансовой грамотности, а учителя будут делать упор на практическое применение знаний;

В школах усилят воспитательную работу. Детям будут прививать любовь к Родине и традиционным ценностям;

С 1 сентября увеличат количество уроков истории. В школах также появятся киноуроки на тему истории;

Раз в неделю в школах будут проходить классные часы «разговоры о важном». В ходе таких встреч учителя будут обсуждать со школьниками вопросы истории, политики и жизни региона;

Всероссийские проверочные работы теперь будут проводить осенью. Это связано с риском распространения коронавируса. По предварительной информации, контрольные пройдут с 19 сентября по 24 октября;

Итоговое сочинение будут писать по темам прошлых лет. В Минпросвещения РФ больше не будут ежегодно придумывать новые темы;

С 1 сентября родители будут принимать участие в организации школьных продленок. Их мнение будет учитывать при составлении графика и программы продленок.

В новом учебном году в российских школах будет много нововведений. URA.RU приводит список основных изменений в школьной программе и учебном процессе.