Конфликт произошел после того, как заказчики обнаружили, что сумма чека стала выше Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) владелица кафе «Виктория» устроила скандал и драку на поминках. Заведение стало известно из-за избиения съемочной группы программы «Ревизорро» во главе с Еленой Летучей. Об этом URA.RU сообщили очевидцы инцидента.

Конфликт произошел после того, как заказчики обнаружили, что сумма чека стала выше. При заказе была названа другая сумма. «Владелица во время мероприятия назвала сумму намного больше. Требовала деньги. Мы подошли к ней в кабинет разговаривать, она агрессивная, неадекватная, говорила матом. Мы вызвали полицию, она вышла в зал, начала кидаться и орать», — сообщила Диана Якобишина, которая присутствовала на поминках.

Женщину задержали. В УМВД России по ЯНАО и Управление Росгвардии по ЯНАО направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на них ожидаются.

Дозвониться в кафе на момент публикации материала не удалось. Согласно данным в открытых источниках, заведение работает с 08:00 до 19:00.

Ранее URA.RU писало, что ведущая телепрограммы «Ревизорро» Ксения Милас побывала в Салехарде в кафе «Виктория», в котором была избита съемочная группа во главе с Еленой Летучей. Исправившийся персонал попросил прощения.