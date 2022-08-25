В курганских школах перед учебным годом нашли сотни нарушений

Сотрудники курганского ГУ МЧС обнаружили более 900 нарушений в школах перед учебным годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школах Курганской области накануне учебного года прошла массовая проверка безопасности сотрудниками МЧС, которая выявила более 900 нарушений. Об этом рассказал начальник регионального ГУ МЧС России Юрий Землянский.

«Проведено 135 проверок по соблюдению требований пожарной безопасности, выявлено 920 нарушений», — рассказал на брифинге начальник чрезвычайного управления. После предписаний ведомства школьными администрациями были устранены 160 нарушений.

Чаще всего нарушения выявляли в Кетовском и Половинском муниципальных округах, также большое количество несоответствий правилам обнаружены в школах Кургана и Шадринска. Менее всего нарушений — в Каргапольском и Шатровском округах.

Значительная часть нарушений носит капитальный характер, заявил начальник ГУ МЧС по Курганской области. Также он назвал самые проблемные объекты в регионе — это Курганский промышленный техникум, Шатровская ДЮСШ, Катайская ДЮСШ, школа искусств в Лебяжье и СОШ в селе Щигры Мокроусовского округа. Эти учреждения несколько раз получали предупреждения об устранении нарушений.

Глава управления МЧС напомнил об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. За неустранение нарушений в предписанный срок должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 15 до 30 тысяч, юридическим лицам грозит штраф до 150 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что заведующая детсадом была оштрафована за нарушение пожарной безопасности. Нарушения были найдены в курганской школе-интернате и детсаду РЖД.