Руководителя детсада Кургана наказали за нарушения безопасности

В детсаду ОАО «РЖД» нашли нарушения требований пожарной безопасности Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заведующий детским садом ОАО «РЖД» в Кургане привлечен к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Курганской транспортной прокуратурой проведены проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в школе-интернат и детском саду ОАО „РЖД“. По постановлению прокурора, заведующий детским садом привлечен к административной ответственности. Окончательное устранение нарушений поставлено на контроль в прокуратуре», — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, в детском саду отсутствовали противопожарные перегородки, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находилась в неисправном состоянии, декларация пожарной безопасности не соответствовала требованиям законодательства. Нарушение было выявлено и в здании школы — аварийное освещение находилось в неисправном состоянии, не обеспечивалось включение эвакуационных знаков пожарной безопасности (табло «ВЫХОД»). Директору школы-интерната и заведующему детсадом внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, отметили в ведомстве.