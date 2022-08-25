Глава курганского МЧС назвал районы, где чаще тонут люди

Глава курганского МЧС Юрий Землянский рассказал, сколько человек утонуло в этом году в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чаще всего люди тонут на водоемах, которые расположены в Кургане и пяти округах. Статистику за последние пять лет на пресс-конференции 26 августа привел начальник главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский, передает корреспондент URA.RU.

«В этом году в Курганской области утонули 18 человек. Среди них один ребенок. За последние пять лет чаще всего люди тонут на водоемах в Кургане, Шатровском, Половинском, Петуховском, Шадринском и Белозерском округах. В остальных округах единичные случаи гибели людей. Единственный район, где не было трагедий, Частоозерский», — заявил Землянский. Основная причина трагедий — алкоголь.

Он сообщил, что в восьми муниципалитетах не был открыто ни одного официального пляжа. В этом году составили 47 протоколов о купании в запрещенных местах. При этом в прошлом году — всего 11 протоколов, добавил глава курганского чрезвычайного ведомства. «Не все наши главы осознают, что они должны создавать безопасность для людей. Если человек не знает, где можно купаться, он находит тот водоем, где считает, что может там искупаться. А вы понимаете к чему это может привести», — озвучил Землянский, добавив, что сам купается на официальном пляже «Бабьи пески» в Кургане.

Ранее URA.RU писало, что этим летом в Курганской области сократили количество муниципальных пляжей с 35 до 27 вопреки рекомендациям ГУ МЧС. В 2021 года курганским чиновникам посоветовали открывать больше пляжей.