В Курганской области этим летом планируют открыть 27 муниципальных мест отдыха у рек и озер, хотя в прошлом году собирались оборудовать 35 пляжей. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Станислав Носков на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В прошлом году ГУ МЧС рекомендовало властям увеличить количество мест купания для безопасности людей.
«Этим летом в регионе планируют открыть 27 муниципальных мест отдыха на берегу рек и озер. На берегу водоемов в 21 муниципальном образовании идет работа по организации 10 пляжей и 17 иных мест отдыха. В Кургане традиционно планируется открыть 3 пляжа: Бабьи пески, бульвар Солнечный, „Голубые озера“. По 2 местам отдыха планируют организовать в Далматовском районе, Каргапольском, Куртамышском и Половинском муниципальных округах», — цитирует пресс-служба правительства Курганской области доклад Носкова.
Носков также отметил, что коммерческие структуры готовят несколько мест купания: пляжи откроют три санатория — «Сосновая роща», «Озеро Медвежье» и «Санаторий озеро Горькое», два детских оздоровительных лагеря — «Велес» и «Зеленый борок». Еще один коммерческий пляж «Кемпинг Лес» в Звериноголовском районе на озере Горькое.
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В Курганской области этим летом планируют открыть 27 муниципальных мест отдыха у рек и озер, хотя в прошлом году собирались оборудовать 35 пляжей. Об этом сообщил директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Станислав Носков на комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. В прошлом году ГУ МЧС рекомендовало властям увеличить количество мест купания для безопасности людей. «Этим летом в регионе планируют открыть 27 муниципальных мест отдыха на берегу рек и озер. На берегу водоемов в 21 муниципальном образовании идет работа по организации 10 пляжей и 17 иных мест отдыха. В Кургане традиционно планируется открыть 3 пляжа: Бабьи пески, бульвар Солнечный, „Голубые озера“. По 2 местам отдыха планируют организовать в Далматовском районе, Каргапольском, Куртамышском и Половинском муниципальных округах», — цитирует пресс-служба правительства Курганской области доклад Носкова. Носков также отметил, что коммерческие структуры готовят несколько мест купания: пляжи откроют три санатория — «Сосновая роща», «Озеро Медвежье» и «Санаторий озеро Горькое», два детских оздоровительных лагеря — «Велес» и «Зеленый борок». Еще один коммерческий пляж «Кемпинг Лес» в Звериноголовском районе на озере Горькое. URA.RU писало, что в июне 2021 года курганским чиновникам посоветовали открывать больше пляжей. Глава ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский рекомендовал властям увеличить число официальных мест купания, что позволит снизить количество утонувших.