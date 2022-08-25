Из-за ремонта школы курганские дети будут учиться в детском саду

Занятия у петуховских младших школьников будут проходить в здании бывшего детского сада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьники младших классов села Петухово Курганской области временно будут учиться в здании бывшего детского сада «Родничок». Там же будут проходить занятия школы искусств и Петуховского дома творчества. Об этом на личной странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава округа Игорь Арзин.

«Обсудили с коллегами вопросы по организации учебного процесса начального звена в здании бывшего детского сада „Родничок“. Родители обучающихся выражали определенное беспокойство по поводу предстоящих перемен в новом учебном году. Но директор МБОУ „Петуховская СОШ“ Людмила Шепелина заверила, что причин для волнений нет», — указано в посте. На сегодняшний день кабинеты детсада закрепили за классами, провели побелку, отремонтировали системы водообеспечения, канализации и отопления, также приготовили к работе пищеблок.

По словам руководителя районного управления образования Андрея Максименко, помимо младших классов в здании бывшего детсада переедет Петуховский дом творчества и часть детской школы искусств. «Для родителей и детей это очень удобно. После уроков ребенок сможет сразу отправиться на секцию или кружок», — уточняет глава районо.

В разговоре с URA.RU Арзин сообщил, что учеников временно перевели в здание детского сада из-за планового ремонта школы. Для более подробного ответа он попросил выслать запрос. Редакция отправила официальное обращение в администрацию округа. Получить оперативный комментарий от директора школы Шепелиной не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что дети из села Казаркино Макушинского округа Курганской области пожаловались политикам на разрушенный дом культуры. По словам местных жителей, в сельском клубе нет ни окон, ни дверей.