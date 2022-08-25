В Кургане грузовикам запретят ездить по Некрасовскому мосту

ГИБДД планирует запретить движение грузового транспорта через Некрасовский путепровод Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане Некрасовский мост закроют для движения грузовиков. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по городу Кургану.

«В ближайшее время на мосту будет установлен знак, ограничивающий движение большегрузных автомобилей», — сообщили в ГИБДД. По информации ведомства это вынужденное решение, так как в первый же день с момента открытия моста на него устремились фуры и грузовые авто. Из-за больших габаритов, проехать по узкой дороге у них не получается, что создает пробки, и ухудшает транспортную ситуацию в городе.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что это временная мера. По данным автомобильной полиции, после завершения ремонта путепровод снова будет открыт.

Как ранее писало URA.RU, Некрасовский путепровод был частично открыт в ночь с 25 на 26 августа. На открытом участке мосту было выровнено дорожное полотно и уложен асфальт. В настоящее время завершается монтаж переходных плит с южной стороны. По данным городских властей работа, идет с опережением графика.