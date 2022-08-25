25 августа 2022

В Кургане грузовикам запретят ездить по Некрасовскому мосту

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт Некрасовского моста. Курган , мост, ремонт моста, ремонтные работы, некрасовский мост
ГИБДД планирует запретить движение грузового транспорта через Некрасовский путепровод Фото:

В Кургане Некрасовский мост закроют для движения грузовиков. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по городу Кургану.

«В ближайшее время на мосту будет установлен знак, ограничивающий движение большегрузных автомобилей», — сообщили в ГИБДД. По информации ведомства это вынужденное решение, так как в первый же день с момента открытия моста на него устремились фуры и грузовые авто. Из-за больших габаритов, проехать по узкой дороге у них не получается, что создает пробки, и ухудшает транспортную ситуацию в городе.

Вместе с тем, в ведомстве отметили, что это временная мера. По данным автомобильной полиции, после завершения ремонта путепровод снова будет открыт.

Как ранее писало URA.RU, Некрасовский путепровод был частично открыт в ночь с 25 на 26 августа. На открытом участке мосту было выровнено дорожное полотно и уложен асфальт. В настоящее время завершается монтаж переходных плит с южной стороны. По данным городских властей работа, идет с опережением графика.

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В Кургане Некрасовский мост закроют для движения грузовиков. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по городу Кургану. «В ближайшее время на мосту будет установлен знак, ограничивающий движение большегрузных автомобилей», — сообщили в ГИБДД. По информации ведомства это вынужденное решение, так как в первый же день с момента открытия моста на него устремились фуры и грузовые авто. Из-за больших габаритов, проехать по узкой дороге у них не получается, что создает пробки, и ухудшает транспортную ситуацию в городе. Вместе с тем, в ведомстве отметили, что это временная мера. По данным автомобильной полиции, после завершения ремонта путепровод снова будет открыт. Как ранее писало URA.RU, Некрасовский путепровод был частично открыт в ночь с 25 на 26 августа. На открытом участке мосту было выровнено дорожное полотно и уложен асфальт. В настоящее время завершается монтаж переходных плит с южной стороны. По данным городских властей работа, идет с опережением графика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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