В Кургане частично открыли Некрасовский мост

На Некрасовском мосту реверсивная схема движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автодорожный путепровод, известный в Кургане как Некрасовский мост, открыли для автомобилистов. Пока работает одна полоса, на объекте установили светофор, пропускающий потоки транспорта из города и в город.

«Для пешеходов мост по-прежнему останется закрытым, поскольку на его боковых консолях продолжатся ремонтные работы. Ходить по нему, как и под ним — через железнодорожные пути запрещено. Полностью ремонт Некрасовского путепровода будет завершен в соответствии с контрактом — в ноябре текущего года, — сообщили в мэрии Кургана.

Ранее власти Кургана обещали, что путепровод откроют к полуночи 25 августа. Глава города Елена Ситникова сообщила, что сейчас на мосту выровняли дорожное полотно и уложили нижний слой асфальта, также завершают монтаж переходных плит с южной стороны и ведут подготовку к монтажу плит с северной стороны. Работы, по словам властей, идут с опережением графика.

Ранее URA.RU писало, что на Некрасовском мосту установили забор, чтобы не допускать посторонних на строительную площадку. До этого некоторые курганцы переходили провал на путепроводе через торчащую арматуру по строительным доскам.