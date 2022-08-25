На мэрию Златоуста возбудили дело за игнорирование решения суда

26 августа 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

В течение 10 лет чиновники не могут сделать переезд через железную дорогу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту злостного неисполнения решения суда должностными лицами администрации Златоуста. Чиновники игнорировали требование суда 10 лет, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. «По данным следствия, на администрацию Златоустовского городского округа на основании решения городского суда от 10 декабря 2012 года возложена обязанность обеспечить создание альтернативной возможности для проезда транспорта и прохода пешеходов через железнодорожные пути в поселки Назаровский, Зареченский, Чапаевский, Рабочий городок и Знаменский. С указанного времени решение суда не исполнено», — рассказали в пресс-службе. Дело возбуждено по ч.2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда). Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. В ходе расследования будут приняты меры по восстановлению нарушенных прав граждан.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту злостного неисполнения решения суда должностными лицами администрации Златоуста. Чиновники игнорировали требование суда 10 лет, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. «По данным следствия, на администрацию Златоустовского городского округа на основании решения городского суда от 10 декабря 2012 года возложена обязанность обеспечить создание альтернативной возможности для проезда транспорта и прохода пешеходов через железнодорожные пути в поселки Назаровский, Зареченский, Чапаевский, Рабочий городок и Знаменский. С указанного времени решение суда не исполнено», — рассказали в пресс-службе. Дело возбуждено по ч.2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда). Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления. В ходе расследования будут приняты меры по восстановлению нарушенных прав граждан.