В Перми повысили стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость проезда в транспорте составит 33 рубля Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Стоимость проезда в городском общественном транспорте с 10 января 2022 повысится до 33 рубля. Соответствующее решение приняли депутаты гордумы Перми на очередном заседании во вторник, 16 ноября. Прямая трансляция заседания ведется на сайте гордумы.

«Проектом решения Пермской городской думы предлагается утвердить тарифы на перевозку пассажиров и багажа […]: на период с 28 октября по 9 января 22 года — в размере 26 рублей, а с 10 января 2022 года тариф в размере 33 рубля», — заявил в ходе заседания первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин. Ряд народных избранников высказали мнение, что повышать тариф преждевременно. Так, депутат Дмитрий Федоров отметил, что в условиях пандемии власть «должна оказывать гражданам поддержку, а не ставить их в еще более сложное финансовое положение».

Депутат Константин Бусовиков предложил коллегам подойти к вопросу «более обдуманно и основательно», а Алексей Овчинников, сославшись на пожелания избирателей отметил, что приемлемой для пермяков могла бы быть стоимость проезда «в районе 30 рублей». Депутаты Сергей Медведев и Эдуард Миразмухаметов предположили, что решение повысить тариф приведет к снижению пассажиропотока.

В итоге гордума большинством голосов (25 голосов — «за», 8 — «против», двое — воздержались) проголосовала за повышение тарифа. Кроме этого власти отменили бесплатные пересадки. Вместо этого пассажиры смогут воспользоваться скидкой в размере 50% при оплате следующей поездки. При этом с момента предыдущей оплаты должно пройти не более 60 минут.

До этого стоимость проезда в городском транспорте повышалась в феврале 2020 года. Сейчас цена разовой поездки составляет 24 рубля при оплате по безналичному расчету (банковской или транспортной картой) и 26 рублей — при оплате за наличный расчет.