25 августа 2022

В Пермском крае вандалы вынудили мэрию потратиться на камеры

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Филармония. Курган, камера видеонаблюдения, проектор, уличный проектор
Камеры были установлены над 15 новыми остановками Фото:

В Березниках (Пермский край) мэрия установила камеры видеонаблюдения на 15 остановках города. Решение было принято после того, как местные вандалы начали портить обновленные остановочные павильоны, сообщается в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«15 остановочных комплексов в Березниках оборудованы камерами видеонаблюдения. Такое решение было принято после того, как вандалы испортили несколько обновленных остановок», — сообщается в группе.

Камеры могут отображать качественную картинку, с помощью которой можно будет распознать хулиганов. По мере выявления фактов нарушения информация будет передаваться в полицию.

Ранее жители Березников начали делиться в соцсетях снимками испорченных остановок, которые недавно отремонтировали. Хулиганы выламывали панели, ломали скамьи и расписывали остановочные павильоны надписями.

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В Березниках (Пермский край) мэрия установила камеры видеонаблюдения на 15 остановках города. Решение было принято после того, как местные вандалы начали портить обновленные остановочные павильоны, сообщается в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». «15 остановочных комплексов в Березниках оборудованы камерами видеонаблюдения. Такое решение было принято после того, как вандалы испортили несколько обновленных остановок», — сообщается в группе. Камеры могут отображать качественную картинку, с помощью которой можно будет распознать хулиганов. По мере выявления фактов нарушения информация будет передаваться в полицию. Ранее жители Березников начали делиться в соцсетях снимками испорченных остановок, которые недавно отремонтировали. Хулиганы выламывали панели, ломали скамьи и расписывали остановочные павильоны надписями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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