В Пермском крае вандалы вынудили мэрию потратиться на камеры

Камеры были установлены над 15 новыми остановками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Березниках (Пермский край) мэрия установила камеры видеонаблюдения на 15 остановках города. Решение было принято после того, как местные вандалы начали портить обновленные остановочные павильоны, сообщается в официальной группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте».

«15 остановочных комплексов в Березниках оборудованы камерами видеонаблюдения. Такое решение было принято после того, как вандалы испортили несколько обновленных остановок», — сообщается в группе.

Камеры могут отображать качественную картинку, с помощью которой можно будет распознать хулиганов. По мере выявления фактов нарушения информация будет передаваться в полицию.

Ранее жители Березников начали делиться в соцсетях снимками испорченных остановок, которые недавно отремонтировали. Хулиганы выламывали панели, ломали скамьи и расписывали остановочные павильоны надписями.