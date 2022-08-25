25 августа 2022

Источник: пермские власти готовят ужесточение антиковидных мер

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, маска, охранник, масочный режим
В Пермском крае планируется ужесточение антиковидных мер Фото:

В Пермском крае в ближайшее время введут масочный режим в общественных местах. Источник URA.RU рассказал, что тема масочного режима была основной на закрытом заседании регионального оперштаба.

«Насколько мне известно, в указ губернатора сейчас вносят поправки. В ближайшее время будет введен масочный режим в общественных местах. Кроме того, обсуждалась необходимость сдачи ПЦР-теста для туристов, въезжающих в регион из других стран», — сообщил источник знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, основной причиной возвращения масочного режима стал резкий рост заболеваемости ковидом. Количество заболевших за сутки перевалило за 1000 человек. Ранее глава краевого минздрава Анастасия Крутень предсказывала возвращение эпидемии в регион в сентябре. URA.RU направило в минздрав просьбу прокомментировать информацию об ужесточении антикоронавирусных мер в регионе.

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В Пермском крае в ближайшее время введут масочный режим в общественных местах. Источник URA.RU рассказал, что тема масочного режима была основной на закрытом заседании регионального оперштаба. «Насколько мне известно, в указ губернатора сейчас вносят поправки. В ближайшее время будет введен масочный режим в общественных местах. Кроме того, обсуждалась необходимость сдачи ПЦР-теста для туристов, въезжающих в регион из других стран», — сообщил источник знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства, основной причиной возвращения масочного режима стал резкий рост заболеваемости ковидом. Количество заболевших за сутки перевалило за 1000 человек. Ранее глава краевого минздрава Анастасия Крутень предсказывала возвращение эпидемии в регион в сентябре. URA.RU направило в минздрав просьбу прокомментировать информацию об ужесточении антикоронавирусных мер в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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