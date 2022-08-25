Источник: пермские власти готовят ужесточение антиковидных мер

В Пермском крае планируется ужесточение антиковидных мер Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Пермском крае в ближайшее время введут масочный режим в общественных местах. Источник URA.RU рассказал, что тема масочного режима была основной на закрытом заседании регионального оперштаба.

«Насколько мне известно, в указ губернатора сейчас вносят поправки. В ближайшее время будет введен масочный режим в общественных местах. Кроме того, обсуждалась необходимость сдачи ПЦР-теста для туристов, въезжающих в регион из других стран», — сообщил источник знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, основной причиной возвращения масочного режима стал резкий рост заболеваемости ковидом. Количество заболевших за сутки перевалило за 1000 человек. Ранее глава краевого минздрава Анастасия Крутень предсказывала возвращение эпидемии в регион в сентябре. URA.RU направило в минздрав просьбу прокомментировать информацию об ужесточении антикоронавирусных мер в регионе.