Глава минздрава Перми назвала дату резкого всплеска коронавируса

25 августа 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Заболеваемость за месяц выросла в восемь раз Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Рост заболеваемости коронавирусом в Пермском крае начнется с третьей недели сентября. Об этом заявила на заседании заксобрания 25 августа глава минздрава региона Анастасия Крутень. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «Мы переживаем новый подъем коронавирусной инфекции. Максимальный рост начнется традиционно с третьей недели сентября. Все, что нас спасет, это вакцинация», — заявила она. По словам Крутень, за месяц заболеваемость выросла в восемь раз. Сейчас увеличивается количество коек в стационарах для оказания помощи больным коронавирусом. «Мы, конечно, очень стараемся сохранить плановую госпитализацию и будем над этим работать», — предупредила Крутень. Ранее URA.RU сообщало о том, в связи с ростом заболеваемости губернатор Пермского края Дмитрий Махонин экстренно созывает оперштаб. Но в целом регион готов к новой волне.

Рост заболеваемости коронавирусом в Пермском крае начнется с третьей недели сентября. Об этом заявила на заседании заксобрания 25 августа глава минздрава региона Анастасия Крутень. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «Мы переживаем новый подъем коронавирусной инфекции. Максимальный рост начнется традиционно с третьей недели сентября. Все, что нас спасет, это вакцинация», — заявила она. По словам Крутень, за месяц заболеваемость выросла в восемь раз. Сейчас увеличивается количество коек в стационарах для оказания помощи больным коронавирусом. «Мы, конечно, очень стараемся сохранить плановую госпитализацию и будем над этим работать», — предупредила Крутень. Ранее URA.RU сообщало о том, в связи с ростом заболеваемости губернатор Пермского края Дмитрий Махонин экстренно созывает оперштаб. Но в целом регион готов к новой волне.