Курганский завод заставили заплатить за травму сотрудника

Курганский завод выплатит сотруднице 800 тысяч из-за нарушения требований безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Курганской области, получившая травму на Катайском насосном заводе, добилась в судебном порядке выплаты компенсации в размере 800 тысяч рублей. Информация появилась на сайте Курганского областного суда.

«Исковые требования прокурора Катайского района Курганской области, заявленные в интересах гражданки Ю., к АО „Катайский насосный завод“ о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены. <…> Взыскана компенсация морального вреда в сумме 800 000 рублей», — гласят материалы суда. Женщина получила травмы во время рабочей смены в январе 2020 года.

Прокурор настаивал в суде, что травмирование женщины произошло вследствие допущенных на предприятии нарушений требований охраны труда. Сотрудница, работавшая токарем, не получила от ответственных лиц должных инструкций по работе на станке, что повлекло тяжелые травмы руки и предплечья.

Представители завода не оспаривали свою ответственность. Однако подали апелляцию, в которой просили уменьшить сумму возмещения вреда. Также они утверждали, что последствия от полученной травмы усугубились из-за неудачно проведенной операции.

Суд отклонил апелляцию работодателя. «Судебная коллегия полагает определенный ко взысканию в пользу истца размер компенсации морального вреда [в размере 800 тысяч рублей] обоснованным и соответствующим степени нравственных страданий истца», — указано в решении судьи Анны Гусевой.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец добился выплаты за смерть отца от тюменской агрокомпании. Мужчина получил компенсацию в размере 1 млн рублей.