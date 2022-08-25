Семья погибшего в Тюмени курганца заставила выплатить им миллион

25 августа 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

Курганец получит ущерб от тюменских аграриев за гибель родственника при погрузке сена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Целинного района (Курганская область) получит возмещение морального ущерба в размере 1 млн рублей от тюменской аграрной компании за гибель его отца. Информация появилась на сайте районного суда. «Исковые требования К. к обществу с ограниченной ответственностью „Ясень-Агро“ о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить. Взыскать <…> в счет возмещения морального вреда 1000000 рублей», — говорится в решении суда. Курганец умер в июне 2020 года во время ночной смены в Тюменской области, когда грузил сено на тракторе К-700. Представитель тюменского работодателя отрицал ответственность предприятия. Он сообщил, что смерть мужчины произошла из-за хронической сердечной болезни работника, что подтвердила экспертиза. По версии экспертов, трактор начал переворачиваться во время погрузки, и сердце мужчины не выдержало перенапряжения. Однако судья принял во внимание тот факт, что мужчина работал на предприятии без официального трудоустройства. Мужчину допустили к выполнению работ тракториста-машиниста, противопоказанных ему по состоянию здоровья, без предварительного медицинского осмотра. Также он работал на тракторе, который не был оснащен защитой от опрокидывания. Этого оказалось достаточно для признания ответственности работодателя. Седьмой кассационный суд в Челябинске постановил отклонить апелляцию тюменских аграриев и признал выплату морального ущерба родственнику погибшего работника справедливой. Ранее URA.RU сообщало, что курганская больница незаконно уволила фельдшера. Впоследствии учреждение выплатило десятки тысяч медработнику за вынужденный прогул. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Целинного района (Курганская область) получит возмещение морального ущерба в размере 1 млн рублей от тюменской аграрной компании за гибель его отца. Информация появилась на сайте районного суда. «Исковые требования К. к обществу с ограниченной ответственностью „Ясень-Агро“ о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить. Взыскать <…> в счет возмещения морального вреда 1000000 рублей», — говорится в решении суда. Курганец умер в июне 2020 года во время ночной смены в Тюменской области, когда грузил сено на тракторе К-700. Представитель тюменского работодателя отрицал ответственность предприятия. Он сообщил, что смерть мужчины произошла из-за хронической сердечной болезни работника, что подтвердила экспертиза. По версии экспертов, трактор начал переворачиваться во время погрузки, и сердце мужчины не выдержало перенапряжения. Однако судья принял во внимание тот факт, что мужчина работал на предприятии без официального трудоустройства. Мужчину допустили к выполнению работ тракториста-машиниста, противопоказанных ему по состоянию здоровья, без предварительного медицинского осмотра. Также он работал на тракторе, который не был оснащен защитой от опрокидывания. Этого оказалось достаточно для признания ответственности работодателя. Седьмой кассационный суд в Челябинске постановил отклонить апелляцию тюменских аграриев и признал выплату морального ущерба родственнику погибшего работника справедливой. Ранее URA.RU сообщало, что курганская больница незаконно уволила фельдшера. Впоследствии учреждение выплатило десятки тысяч медработнику за вынужденный прогул.