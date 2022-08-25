Персональные данные десятков екатеринбуржцев, вступивших в «Единую Россию», оказались на свалке. Видео, как горожанин разгребает коробки с паспортами и партбилетами, распространяются по местным telegram-каналам.
«Вот, гуляя с собакой, нашел у бомжей сумку. Какие-то карточки…» — говорит автор видео. Предположительно, помимо паспортов и партбилетов, были выброшены протоколы собраний партийцев и сметы на организацию праздников.
В свердловском исполкоме ЕР корреспонденту сказали, что проверка уже ведется. «Секретарь Железнодорожного отделения партии (и по совместительству глава района Виталий Першин — прим. URA.RU) написал заявление в полицию. Надеемся, что правоохранительные органы во всем разберутся», — заявили в исполкоме.
По предположению источника URA.RU в партии, коробки с персональными данными выбросили во время ремонта в местном отделении. Им занимался зам Першина, бывший полицейский Иван Клюкин.
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