Паспорта единороссов Екатеринбурга оказались у бомжей. Видео

26 августа 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Секретарь местного отделения уже обратился в полицию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Персональные данные десятков екатеринбуржцев, вступивших в «Единую Россию», оказались на свалке. Видео, как горожанин разгребает коробки с паспортами и партбилетами, распространяются по местным telegram-каналам. «Вот, гуляя с собакой, нашел у бомжей сумку. Какие-то карточки…» — говорит автор видео. Предположительно, помимо паспортов и партбилетов, были выброшены протоколы собраний партийцев и сметы на организацию праздников. В свердловском исполкоме ЕР корреспонденту сказали, что проверка уже ведется. «Секретарь Железнодорожного отделения партии (и по совместительству глава района Виталий Першин — прим. URA.RU) написал заявление в полицию. Надеемся, что правоохранительные органы во всем разберутся», — заявили в исполкоме. По предположению источника URA.RU в партии, коробки с персональными данными выбросили во время ремонта в местном отделении. Им занимался зам Першина, бывший полицейский Иван Клюкин.

Персональные данные десятков екатеринбуржцев, вступивших в «Единую Россию», оказались на свалке. Видео, как горожанин разгребает коробки с паспортами и партбилетами, распространяются по местным telegram-каналам. «Вот, гуляя с собакой, нашел у бомжей сумку. Какие-то карточки…» — говорит автор видео. Предположительно, помимо паспортов и партбилетов, были выброшены протоколы собраний партийцев и сметы на организацию праздников. В свердловском исполкоме ЕР корреспонденту сказали, что проверка уже ведется. «Секретарь Железнодорожного отделения партии (и по совместительству глава района Виталий Першин — прим. URA.RU) написал заявление в полицию. Надеемся, что правоохранительные органы во всем разберутся», — заявили в исполкоме. По предположению источника URA.RU в партии, коробки с персональными данными выбросили во время ремонта в местном отделении. Им занимался зам Першина, бывший полицейский Иван Клюкин.