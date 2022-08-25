25 августа 2022

Паспорта единороссов Екатеринбурга оказались у бомжей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб Общественной поддержки политической партии
Секретарь местного отделения уже обратился в полицию Фото:

Персональные данные десятков екатеринбуржцев, вступивших в «Единую Россию», оказались на свалке. Видео, как горожанин разгребает коробки с паспортами и партбилетами, распространяются по местным telegram-каналам.

«Вот, гуляя с собакой, нашел у бомжей сумку. Какие-то карточки…» — говорит автор видео. Предположительно, помимо паспортов и партбилетов, были выброшены протоколы собраний партийцев и сметы на организацию праздников.

В свердловском исполкоме ЕР корреспонденту сказали, что проверка уже ведется. «Секретарь Железнодорожного отделения партии (и по совместительству глава района Виталий Першин — прим. URA.RU) написал заявление в полицию. Надеемся, что правоохранительные органы во всем разберутся», — заявили в исполкоме.

По предположению источника URA.RU в партии, коробки с персональными данными выбросили во время ремонта в местном отделении. Им занимался зам Першина, бывший полицейский Иван Клюкин.

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Персональные данные десятков екатеринбуржцев, вступивших в «Единую Россию», оказались на свалке. Видео, как горожанин разгребает коробки с паспортами и партбилетами, распространяются по местным telegram-каналам. «Вот, гуляя с собакой, нашел у бомжей сумку. Какие-то карточки…» — говорит автор видео. Предположительно, помимо паспортов и партбилетов, были выброшены протоколы собраний партийцев и сметы на организацию праздников. В свердловском исполкоме ЕР корреспонденту сказали, что проверка уже ведется. «Секретарь Железнодорожного отделения партии (и по совместительству глава района Виталий Першин — прим. URA.RU) написал заявление в полицию. Надеемся, что правоохранительные органы во всем разберутся», — заявили в исполкоме. По предположению источника URA.RU в партии, коробки с персональными данными выбросили во время ремонта в местном отделении. Им занимался зам Першина, бывший полицейский Иван Клюкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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