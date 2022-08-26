Диетолог Русакова объяснила, когда фрукты вредят здоровью

26 августа 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Фрукты могут быть обработаны химикатами при выращивании или транспортировке Фото: Размик Закарян © URA.RU Кислота, содержащаяся во фруктах, может вызвать обострение у людей с хроническими заболеваниями желудка и кишечника. Об этом в беседе с URA.RU заявила врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Фруктовые кислоты в избыточном количестве могут оказывать раздражающие действия на слизистую желудочно-кишечного тракта. У людей, имеющих хронические заболевания желудка и кишечника, это может спровоцировать обострение. Это могут быть кислые яблоки, сливы. Мы говорим, что пищевые волокна полезные, но, если их слишком много, это может вызвать расстройство кишечника, диарею. Это не связано с какими-то воспалительными процессами, но организм не справится с таким количеством клетчатки», — сказала Дарья Русакова. Также диетолог обратила внимание на различные химикаты, которые применяются при выращивании и перевозке фруктов. «При транспортировке они подвергаются различными видами обработки химическими веществами, также при выращивании — это уже нитраты. И это не только арбузы и дыни, а практически все фрукты и овощи. При выращивании используются удобрения, соответственно при избыточном потреблении этот фрукт или овощ может вызвать негативные последствия для организма, потому что будет превышена допустимая дозировка», — подчеркнула она. Собеседница агентства призвала тщательно мыть фрукты перед едой. «Помимо всего прочего плохо вымытые фрукты могут переносить различные заболевания кишечной группы. Соответственно, вызвать отравление не только химическими веществами, но и бактериальными инфекциями», — отметила Русакова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кислота, содержащаяся во фруктах, может вызвать обострение у людей с хроническими заболеваниями желудка и кишечника. Об этом в беседе с URA.RU заявила врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Фруктовые кислоты в избыточном количестве могут оказывать раздражающие действия на слизистую желудочно-кишечного тракта. У людей, имеющих хронические заболевания желудка и кишечника, это может спровоцировать обострение. Это могут быть кислые яблоки, сливы. Мы говорим, что пищевые волокна полезные, но, если их слишком много, это может вызвать расстройство кишечника, диарею. Это не связано с какими-то воспалительными процессами, но организм не справится с таким количеством клетчатки», — сказала Дарья Русакова. Также диетолог обратила внимание на различные химикаты, которые применяются при выращивании и перевозке фруктов. «При транспортировке они подвергаются различными видами обработки химическими веществами, также при выращивании — это уже нитраты. И это не только арбузы и дыни, а практически все фрукты и овощи. При выращивании используются удобрения, соответственно при избыточном потреблении этот фрукт или овощ может вызвать негативные последствия для организма, потому что будет превышена допустимая дозировка», — подчеркнула она. Собеседница агентства призвала тщательно мыть фрукты перед едой. «Помимо всего прочего плохо вымытые фрукты могут переносить различные заболевания кишечной группы. Соответственно, вызвать отравление не только химическими веществами, но и бактериальными инфекциями», — отметила Русакова.