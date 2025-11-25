В Госдуме предложили платить людям, ухаживающими за инвалидами, в размере МРОТ

Людям, ухаживающими за инвалидами, хотят платить в размере МРОТ Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Депутат Госдумы Александр Аксененко («Справедливая Россия») предложил платить тем людям, кто ухаживает за инвалидами первой группы и пенсионерами старше 80 лет. Причем оплату предложено установить не ниже МРОТ. Соответствующий документ уже направлен в правительство.

«Представляется целесообразным предложить рассмотреть вопрос об установлении минимального размера ежемесячной денежной выплаты лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы <...> и гражданами старше 80 лет, в размере не ниже федерального минимального размера оплаты труда с применением районных коэффициентов», — сказано в письме. Оно направлено в адрес премьер-министра страны Михаила Мишустина. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Аксененко считает, что такая мера необходима, поскольку многим людям приходится оставлять работу, чтобы ухаживать за больными родственниками. Сейчас выплата, которая ранее предназначалась неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход, перечисляется как надбавка к пенсии самих граждан, нуждающихся в уходе. При этом сумма выплаты составляет от 1300 до 2600 рублей с учетом районных коэффициентов — это около 6 % от действующего МРОТ.

По словам Аксененко, в России более 1,2 миллиона человек с инвалидностью первой группы, и за ними нужен особый постоянный уход. Депутат также отметил, что в случае возникновения проблем со здоровьем у больного его родные фактически не могут использовать поступающие ему средства для покупки лекарств или на иные нужды, поскольку могут не иметь к ним доступа.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также предлагал социальную меру — включать ежегодные путевки в санаторий для пенсионеров старше 70 лет в систему обязательного медицинского страхования. До этого в стране также предлагали создать федеральную программу продовольственных талонов для необеспеченных граждан.