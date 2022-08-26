В Польше испугались нового раздела страны из-за союза с Украиной

26 августа 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Польша уже является частью Германии в экономическом плане, считают в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вступление Польши в союз с Украиной с последующим выходом из Европейского союза приведет к тому, что Германия начнет претендовать на территории, которые принадлежали ей ранее. Об этом заявил обозреватель польского издания Konserwatyzm Конрад Ренкас. «Одна подпись под актом о союзе с Украиной, один шаг в сторону англо-польско-украинского союза отнимет у Польши все, что мы приобрели в 1945 году, а может и больше», — считает Ренкас. Он уточнил, что сближение Польши с Украиной и дальнейший выход страны из состава Европейского союза позволит немцам претендовать на свои исторические территории. «Политика нынешнего правительства Третьей Польской Республики по прямой линии может привести к возобновлению вопроса о западной границе и, таким образом, оставить Польшу в виде Варшавского герцогства», — отметил автор. По его мнению, Берлин не предпринимает меры по возвращению польских территорий только из-за того, что страна является членом ЕС, хотя экономически Польша уже входит в сферу влияния ФРГ. «Проще говоря: вся Польша является частью Германии — экономически», — считает Ренкас. Он отметил, что Польша может потерять суверенитет именно из-за добровольного подчинения немецкой экономической политике. «Очередной раздел республики — сценарий, который уже находится в процессе реализации», — резюмировал обозреватель.

Вступление Польши в союз с Украиной с последующим выходом из Европейского союза приведет к тому, что Германия начнет претендовать на территории, которые принадлежали ей ранее. Об этом заявил обозреватель польского издания Konserwatyzm Конрад Ренкас. «Одна подпись под актом о союзе с Украиной, один шаг в сторону англо-польско-украинского союза отнимет у Польши все, что мы приобрели в 1945 году, а может и больше», — считает Ренкас. Он уточнил, что сближение Польши с Украиной и дальнейший выход страны из состава Европейского союза позволит немцам претендовать на свои исторические территории. «Политика нынешнего правительства Третьей Польской Республики по прямой линии может привести к возобновлению вопроса о западной границе и, таким образом, оставить Польшу в виде Варшавского герцогства», — отметил автор. По его мнению, Берлин не предпринимает меры по возвращению польских территорий только из-за того, что страна является членом ЕС, хотя экономически Польша уже входит в сферу влияния ФРГ. «Проще говоря: вся Польша является частью Германии — экономически», — считает Ренкас. Он отметил, что Польша может потерять суверенитет именно из-за добровольного подчинения немецкой экономической политике. «Очередной раздел республики — сценарий, который уже находится в процессе реализации», — резюмировал обозреватель.