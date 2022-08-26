РФ и Украина дали гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров попросил у президента России Владимира Путина разрешение закончить спецоперацию на Украине как можно быстрее. Россия и Украина дали Франции и Международному агентству по атомной энергии гарантии безопасности для визита на Запорожскую АЭС. URA.RU приводит главные новости о российский спецоперации на Украине к вечеру 26 августа.
- Кадыров попросил у президента России Владимира Путина дать войскам возможность закончить спецоперацию на Украине как можно быстрее. По его мнению, у Вооруженных сил РФ с легкостью получится «усмирить» 15% мирового сообщества, настроенных против действий России на Украине.
- Франция и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получили гарантии безопасности от российской и украинской сторон для отправки миссии на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов агентства в Энергодаре. Источники The Wall Street Journal сообщали, что инспекторы МАГАТЭ готовы посетить ЗАЭС уже на следующей неделе.
- Вооруженные силы Украины ударили по хранилищу радиоактивных отходов на ЗАЭС. По данным военно-гражданской администрации Энергодара, рядом с хранилищем было зафиксировано четыре попадания снарядов.
- Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили шесть украинских беспилотников и баллистическую ракету «Точка-У». Об этом заявили в Минобороны РФ.
- Украинские военные обстреляли город Стаханов в Луганской области. По информации представительства ЛНР, ВСУ выпустили по городу десять ракет из американской РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS.
- Российские Вооруженные силы уничтожили гаубицу М777, из которой украинские бойцы вели обстрел Запорожской АЭС. Кроме того, российские военные выявили артиллерийскую позицию ВСУ западнее Марганца Днепропетровской области.
- Соединенные Штаты отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS, объяснив это решение отсутствием надобности. Эту позицию озвучил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. При этом Пентагон намерен проверить систему отслеживания поставляемого на Украину вооружения, так как сами украинские чиновники не могут точно сказать, где окажется переданное им оружие, заявил генеральный инспектор Пентагона Шон О’Доннелла.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля. В качестве ее основных целей были заявлены освобождение территорий Донбасса и демилитаризация Украины.
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