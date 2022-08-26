Кадыров попросил у Путина разрешение закончить спецоперацию

26 августа 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров обратился к Путину из-за спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина разрешение закончить спецоперацию на Украине. С такой просьбой чеченский лидер обратился в своем telegram-канале. «Прошу, и еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию. Если из мирового сообщества 15% против нас — это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15% можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет», — сказал Кадыров в голосовом сообщении, размещенном в его личном telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, ранее объяснил длительность спецоперации на Украине попыткой минимизировать потери в ходе боевых действий. Российский лидер объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели Путин заявлял освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Служба безопасности Украины (СБУ) 26 августа предъявила Кадырову обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В ответ на это глава Чечни заявил, что Киев до сих пор не перешел под контроль Вооруженных сил России только потому, что Путин не давал на это разрешения.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина разрешение закончить спецоперацию на Украине. С такой просьбой чеченский лидер обратился в своем telegram-канале. «Прошу, и еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию. Если из мирового сообщества 15% против нас — это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15% можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет», — сказал Кадыров в голосовом сообщении, размещенном в его личном telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, ранее объяснил длительность спецоперации на Украине попыткой минимизировать потери в ходе боевых действий. Российский лидер объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели Путин заявлял освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Служба безопасности Украины (СБУ) 26 августа предъявила Кадырову обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В ответ на это глава Чечни заявил, что Киев до сих пор не перешел под контроль Вооруженных сил России только потому, что Путин не давал на это разрешения.