Кадыров попросил у Путина разрешение закончить спецоперацию

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина разрешение закончить спецоперацию на Украине. С такой просьбой чеченский лидер обратился в своем telegram-канале.
«Прошу, и еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию. Если из мирового сообщества 15% против нас — это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15% можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет», — сказал Кадыров в голосовом сообщении, размещенном в его личном telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, ранее объяснил длительность спецоперации на Украине попыткой минимизировать потери в ходе боевых действий. Российский лидер объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели Путин заявлял освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина разрешение закончить спецоперацию на Украине. С такой просьбой чеченский лидер обратился в своем telegram-канале. «Прошу, и еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию. Если из мирового сообщества 15% против нас — это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15% можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет», — сказал Кадыров в голосовом сообщении, размещенном в его личном telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, ранее объяснил длительность спецоперации на Украине попыткой минимизировать потери в ходе боевых действий. Российский лидер объявил о начале специальной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В качестве ее основной цели Путин заявлял освобождение Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Служба безопасности Украины (СБУ) 26 августа предъявила Кадырову обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В ответ на это глава Чечни заявил, что Киев до сих пор не перешел под контроль Вооруженных сил России только потому, что Путин не давал на это разрешения.