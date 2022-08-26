Россия и Украина дали гарантии безопасности для визита на ЗАЭС

26 августа 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Россия и Украина дали гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Франция и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получили гарантии безопасности от российской и украинской сторон для отправки миссии на Запорожскую АЭС. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами Зеленским и Путиным. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь там (на ЗАЭС) может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена», — приводит слова Макрона РИА «Новости». Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Россия и Украина близки к заключению соглашения по Запорожской АЭС. Позже глава агентства отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов МАГАТЭ на месте. По информации Минобороны РФ, украинские военные ежедневно обстреливают атомную электростанцию в Энергодаре в ходе российской спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. В МИД РФ отмечали, что власти Украины нарушают главный принцип МАГАТЭ, отдавая приказа об обстреле Запорожской АЭС.

Франция и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получили гарантии безопасности от российской и украинской сторон для отправки миссии на Запорожскую АЭС. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы вчера встречались с гендиректором МАГАТЭ, также на днях я говорил с президентами Зеленским и Путиным. Мы получили гарантии безопасности от украинской и российской стороны. Теперь там (на ЗАЭС) может быть развернута миссия МАГАТЭ, независимая миссия, которая будет защищена», — приводит слова Макрона РИА «Новости». Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что Россия и Украина близки к заключению соглашения по Запорожской АЭС. Позже глава агентства отметил, что обстрелы станции может прекратить только постоянное присутствие членов МАГАТЭ на месте. По информации Минобороны РФ, украинские военные ежедневно обстреливают атомную электростанцию в Энергодаре в ходе российской спецоперации по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. В МИД РФ отмечали, что власти Украины нарушают главный принцип МАГАТЭ, отдавая приказа об обстреле Запорожской АЭС.