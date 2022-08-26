В Нижневартовском районе ХМАО задержан расхититель нефти

Похититель нефти в Нижневартовском районе вывозил ее в автоцистернах (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовском районе в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в хищении нефтепродуктов. Ущерб от действий злоумышленника составил свыше 2 млн рублей, сообщается на сайте МВД России.

«В ХМАО по отпечаткам пальцев установлен и задержан подозреваемый в хищении нефти. Предварительный материальный ущерб от преступных посягательств, нанесенный нефтяной компании, составил свыше 2 млн рублей», — сообщается на сайте министерства.

Подозреваемый подключался к нефтепроводу в районе 183 километра автодороги «Сургут-Нижневартовск» и через шланг перегонял нефть в автоцистерну. Он успел похитить 88 тонн нефти, похитителю грозит до десяти лет лишения свободы по статье «кража» УК РФ.

Ранее URA.RU рассказало, что трое жителей ХМАО похитили более 125 тонн нефти с кустовой площадки. Подозреваемые качали нефть в автоцистерны круглосуточно.