Трое жителей ХМАО украли больше сотни тонн нефти

Ущерб нефтяной компании составил более трех млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Троих жителей ХМАО подозревают в краже нефти с кустовой площадки в районе Нижневартовска. Правоохранители считают, что злоумышленникам удалось похитить более 125 тонн. Об этом сообщили в УМВД по ХМАО.

«Трое мужчин 1981 и 1985 годов рождения, несанкционированно подключившись к напорному нефтепроводу в районе кустовой площадки Чумпасского месторождения, осуществляли откачку нефти. Злоумышленникам удалось похитить более 125 тонн», — следует из сообщения ведомства.

Подозреваемые откачивали нефть круглосуточно, планируя вывести его на автоцистернах. Предварительный материальный ущерб составил свыше трех миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что суд Лангепаса вынес приговор местному жителю, укравшему нефть у компании «Лукойл-Западная Сибирь». Злоумышленник вместе с сообщниками откачал более 600 тонн.