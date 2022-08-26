26 августа 2022
25 августа 2022

Директор Audi в Тюмени: некоторые сегменты автомобилей подешевеют

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор Audi в Тюмени также отметил, что автомобильный рынок стабилизировался Фото:

Директор дилерского центра Audi в Тюмени Тарас Сукманов считает, что новые автомобили класса седан упадут в цене. При этом в целом цены на новые машины на первичном рынке не будут значительно падать или возрастать. Об этом он рассказал в ходе интервью на YouTube-канале «Диалоги о городе».

«Если кроссоверы будут держаться в цене, то когда мы говорим о седанах, или о таких как Mercedes c-class, Audi a4, то там будет снижение. Потому что это машины с передним либо задним приводом, с небольшим объемом двигателя», — рассказал директор тюменского центра Audi. Он уточнил, что такие машины не будут покупать за 5-6 миллионов. Мужчина подкрепил свою позицию доводом, что эти автомобили и сейчас не пользуются спросом.

Он также выразил мнение, что рынок новых автомобилей стабилизировался и не будет испытывать серьезных колебаний в цене. «Мой прогноз таков, что на сегодняшний день цены на новые автомобили на первичном рынке более или менее стабилизировались. То есть сейчас цена, я думаю, значительно ниже уже не будет, но и выше тоже. Потому что задирать ее в два раз смысла нет — все равно никто не покупает», — заявил Сукманов.

Ранее URA.RU сообщало, что три четверти тюменцев готовы покупать машины в Казахстане. При этом они этим займутся только в том случае, если это будет выгодно.

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Директор дилерского центра Audi в Тюмени Тарас Сукманов считает, что новые автомобили класса седан упадут в цене. При этом в целом цены на новые машины на первичном рынке не будут значительно падать или возрастать. Об этом он рассказал в ходе интервью на YouTube-канале «Диалоги о городе». «Если кроссоверы будут держаться в цене, то когда мы говорим о седанах, или о таких как Mercedes c-class, Audi a4, то там будет снижение. Потому что это машины с передним либо задним приводом, с небольшим объемом двигателя», — рассказал директор тюменского центра Audi. Он уточнил, что такие машины не будут покупать за 5-6 миллионов. Мужчина подкрепил свою позицию доводом, что эти автомобили и сейчас не пользуются спросом. Он также выразил мнение, что рынок новых автомобилей стабилизировался и не будет испытывать серьезных колебаний в цене. «Мой прогноз таков, что на сегодняшний день цены на новые автомобили на первичном рынке более или менее стабилизировались. То есть сейчас цена, я думаю, значительно ниже уже не будет, но и выше тоже. Потому что задирать ее в два раз смысла нет — все равно никто не покупает», — заявил Сукманов. Ранее URA.RU сообщало, что три четверти тюменцев готовы покупать машины в Казахстане. При этом они этим займутся только в том случае, если это будет выгодно.
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