Три четверти тюменцев готовы покупать авто в Казахстане

При условии, что стоимость будет ниже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около 76% автолюбителей Тюменской области готовы покупать автомобили в Казахстане, если это будет выгодно. Такие данные URA.RU сообщили в пресс-службе популярного автопортала «Дром», на площадке которого проходил всероссийский анонимный опрос.

«Большинство опрошенных Тюменской области (76%) ответили положительно, 16%, напротив, не согласны на такой шаг. А 8% автолюбителей региона затруднились с ответом», — рассказали в пресс-службе.

По данным исследования, в среднем по России 70% готовы стать владельцами автомобиля из Казахстана. Всероссийский опрос проводился с 11 по 18 августа 2022 года среди пользователей сайта «Дром». В нем приняло участие почти 11 тысяч человек.

Ранее агентство URA.RU писало том, что тюменцы боятся ехать в Казахстан из-за агрессии местных жителей. Кроме того, в Казахстане участились случаи «пассивной агрессии» по отношению к россиянам.