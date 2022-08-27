Украина привела к конфликту между Польшей и Венгрией

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Виды Венгрии. Будапешт, Сзалка, Пакш, флаг евросоюза, венгрия, флаг венгрии
Венгрия, в отличие от Польши, не высказывается против спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Противоположные позиции двух стран-участниц Вышеградской группы, Польши и Венгрии, касательно спецоперации привели к разладу между ними. Такое мнение высказывает венгерское издание «Политика».

«Война на Украине, похоже, положила конец единству Вышеградской группы. Особенно политической близости Венгрии и Польши», — пишет венгерское издание «Политика».

В ходе специальной военной операции на Украине Польша проявляет себя как активный помощник украинской стороны, оказывая сильное содействие стране во многих сферах, в то время как Венгрия заняла нейтральную позицию, стараясь держаться от конфликта как можно дальше, оказывая, разве что, гуманитарную помощь украинским беженцам. На фоне столь разнящихся позиций главам Венгрии и Польши становится все сложнее выстраивать политические отношения между странами, пишет издание.

Напомним, что первый публичный конфликт между двумя странами произошел в марте после начала спецоперации РФ на Украине. Президент Польши Анджей Дуда обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в сильной зависимости от поставок энергоносителей из России и раскритиковал его за отказ поставлять оружие Киеву, пишет RT. На сегодняшний день Венгрия не отступает от своей первоначальной позиции.

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Противоположные позиции двух стран-участниц Вышеградской группы, Польши и Венгрии, касательно спецоперации привели к разладу между ними. Такое мнение высказывает венгерское издание «Политика». «Война на Украине, похоже, положила конец единству Вышеградской группы. Особенно политической близости Венгрии и Польши», — пишет венгерское издание «Политика». В ходе специальной военной операции на Украине Польша проявляет себя как активный помощник украинской стороны, оказывая сильное содействие стране во многих сферах, в то время как Венгрия заняла нейтральную позицию, стараясь держаться от конфликта как можно дальше, оказывая, разве что, гуманитарную помощь украинским беженцам. На фоне столь разнящихся позиций главам Венгрии и Польши становится все сложнее выстраивать политические отношения между странами, пишет издание. Напомним, что первый публичный конфликт между двумя странами произошел в марте после начала спецоперации РФ на Украине. Президент Польши Анджей Дуда обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в сильной зависимости от поставок энергоносителей из России и раскритиковал его за отказ поставлять оружие Киеву, пишет RT. На сегодняшний день Венгрия не отступает от своей первоначальной позиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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