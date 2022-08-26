26 августа 2022
25 августа 2022

Спикер Думы ХМАО: выходной с семьей поднимает настроение

© Служба новостей «URA.RU»
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Координационный совет представительных органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО и Думы ХМАО. Сургут, хохряков борис
Борис Хохряков отдыхает в кругу семьи Фото:

Спикер окружной Думы Борис Хохряков проводит выходной в семейном кругу. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Поделюсь с вами рецептом хорошего настроения. Выходные, отличная погода, семья рядом, в меню то, что выросло на огороде», — поделился Хохряков.

В комментариях пользователи пожелали председателю Думы хороших выходных. «Какая красота, картошечка, помидорчики», — написала Татьяна Коршунова. «Борис Сергеевич такой молодой и домашний», — прокомментировала Миляуша Татаринова.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов похвастался урожаем вишни. На своем участке он собрал около 50 литров ягод.

Борис Хохряков поделился, что для хорошего настроения ему нужны погода, выходные, семья и урожай

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Спикер окружной Думы Борис Хохряков проводит выходной в семейном кругу. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Поделюсь с вами рецептом хорошего настроения. Выходные, отличная погода, семья рядом, в меню то, что выросло на огороде», — поделился Хохряков. В комментариях пользователи пожелали председателю Думы хороших выходных. «Какая красота, картошечка, помидорчики», — написала Татьяна Коршунова. «Борис Сергеевич такой молодой и домашний», — прокомментировала Миляуша Татаринова. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов похвастался урожаем вишни. На своем участке он собрал около 50 литров ягод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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