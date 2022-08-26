Спикер Думы ХМАО: выходной с семьей поднимает настроение

Борис Хохряков отдыхает в кругу семьи Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Спикер окружной Думы Борис Хохряков проводит выходной в семейном кругу. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Поделюсь с вами рецептом хорошего настроения. Выходные, отличная погода, семья рядом, в меню то, что выросло на огороде», — поделился Хохряков.

В комментариях пользователи пожелали председателю Думы хороших выходных. «Какая красота, картошечка, помидорчики», — написала Татьяна Коршунова. «Борис Сергеевич такой молодой и домашний», — прокомментировала Миляуша Татаринова.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов похвастался урожаем вишни. На своем участке он собрал около 50 литров ягод.