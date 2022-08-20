20 августа 2022
19 августа 2022

Чиновник из ХМАО похвастался урожаем вишни. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, вишня, сад, ягода, плоды
Мэр Урая собрал 50 литров вишни Фото:

Мэр Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов похвастался урожаем вишни, который он собрал на собственном участке. Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале главы города.

«В этом году собрали на участке хороший урожай вишни. Примерно 50 литров с 6 кустов. Теперь пришло время сделать запас витаминов на зиму», — рассказал Тимур Закирзянов.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нягани Иван Ямашев ждет наступления грибного сезона. Глава города в ХМАО уточнил, что готовится к поездке в леса вблизи Урая.

Глава Урая Тимур Закирзянов планирует сделать заготовки на зиму.

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Мэр Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов похвастался урожаем вишни, который он собрал на собственном участке. Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале главы города. «В этом году собрали на участке хороший урожай вишни. Примерно 50 литров с 6 кустов. Теперь пришло время сделать запас витаминов на зиму», — рассказал Тимур Закирзянов. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нягани Иван Ямашев ждет наступления грибного сезона. Глава города в ХМАО уточнил, что готовится к поездке в леса вблизи Урая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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