Мэр Урая собрал 50 литров вишни
Мэр Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов похвастался урожаем вишни, который он собрал на собственном участке. Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале главы города.
«В этом году собрали на участке хороший урожай вишни. Примерно 50 литров с 6 кустов. Теперь пришло время сделать запас витаминов на зиму», — рассказал Тимур Закирзянов.
Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нягани Иван Ямашев ждет наступления грибного сезона. Глава города в ХМАО уточнил, что готовится к поездке в леса вблизи Урая.
Глава Урая Тимур Закирзянов планирует сделать заготовки на зиму.
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