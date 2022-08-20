Мэр Урая собрал 50 литров вишни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов похвастался урожаем вишни, который он собрал на собственном участке. Соответствующий пост появился в личном Telegram-канале главы города.

«В этом году собрали на участке хороший урожай вишни. Примерно 50 литров с 6 кустов. Теперь пришло время сделать запас витаминов на зиму», — рассказал Тимур Закирзянов.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэр Нягани Иван Ямашев ждет наступления грибного сезона. Глава города в ХМАО уточнил, что готовится к поездке в леса вблизи Урая.