Пластический хирург Давыдов указал на опасность увеличения губ

28 августа 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Коррекцию губ следует делать исключительно у специалистов хирургических методов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Люди, которые сделали увеличение губ не у профильных специалистов, рискуют заработать некроз. Об этом URA.RU рассказал заведующий отделом онкопластической хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена, челюстно-лицевой и пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Давыдов. «Я имею дело исключительно с осложнениями, связанными с коррекцией. Это может быть выворот красной каймы, вплоть до некроза, прежде всего это асимметрии — избыточность коррекции с одной стороны, с другой. Потом рассасывание, фиброзирование, нарушение поверхностных, эстетических каких-то параметров. К сожалению, это методика сейчас находится в руках далеко не тех специалистов, которые должны быть тщательнейшим образом отобраны, сертифицированы», — сказал Дмитрий Давыдов. По словам хирурга, опасные последствия зачастую наступают из-за того, что коррекцию губ делают не у специалистов. «Вводят все кому не лень, включая даже лиц без медобразования. Это катастрофа. Это бизнес на здоровье людей. Косметолог по идее — это дерматовенеролог, прошедший ординатуру по дерматовенерологии, то есть это серьезный доктор, плюс к этому еще дополнительно косметологическое образование. Тогда это вменяемый нормальный специалист. Но если человек называет себя косметологом, не имея врачебного или врачебно-специального по дерматовенерологии-косметологи за плечами, его действия представляют угрозу для наших женщин и некоторой части отличившихся мужчин», — подчеркнул он. Давыдов отметил, что малоинвазивные методы могут иметь далеко не позитивные последствия. «Осложнения бывают грустными. Был период, когда в губы вводили гель на основе полиакриломидного геля, там еще были грустные осложнения с присоединением инфекции, с развитием некрозов, с миграцией этого геля и так далее», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Люди, которые сделали увеличение губ не у профильных специалистов, рискуют заработать некроз. Об этом URA.RU рассказал заведующий отделом онкопластической хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена, челюстно-лицевой и пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Давыдов. «Я имею дело исключительно с осложнениями, связанными с коррекцией. Это может быть выворот красной каймы, вплоть до некроза, прежде всего это асимметрии — избыточность коррекции с одной стороны, с другой. Потом рассасывание, фиброзирование, нарушение поверхностных, эстетических каких-то параметров. К сожалению, это методика сейчас находится в руках далеко не тех специалистов, которые должны быть тщательнейшим образом отобраны, сертифицированы», — сказал Дмитрий Давыдов. По словам хирурга, опасные последствия зачастую наступают из-за того, что коррекцию губ делают не у специалистов. «Вводят все кому не лень, включая даже лиц без медобразования. Это катастрофа. Это бизнес на здоровье людей. Косметолог по идее — это дерматовенеролог, прошедший ординатуру по дерматовенерологии, то есть это серьезный доктор, плюс к этому еще дополнительно косметологическое образование. Тогда это вменяемый нормальный специалист. Но если человек называет себя косметологом, не имея врачебного или врачебно-специального по дерматовенерологии-косметологи за плечами, его действия представляют угрозу для наших женщин и некоторой части отличившихся мужчин», — подчеркнул он. Давыдов отметил, что малоинвазивные методы могут иметь далеко не позитивные последствия. «Осложнения бывают грустными. Был период, когда в губы вводили гель на основе полиакриломидного геля, там еще были грустные осложнения с присоединением инфекции, с развитием некрозов, с миграцией этого геля и так далее», — заключил собеседник агентства.