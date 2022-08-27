Пугачева рассказала, зачем вернулась в Россию

Пугачева собирается отправить детей в российскую школу первого сентябряФото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.
Эстрадная певица Алла Пугачева объяснила свое возвращение из Израиля желанием «навести порядок» в голове. Артистка лично дала комментарий журналистам на улице.
«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — сказала певица, в ответ на вопрос корреспондентов «Пятого канала» о целях возвращения на родину.
Кроме того, певица ответила на вопрос о том, собираются ли ее дети пойти в школу первого сентября. «У них ножки есть, здоровые. Да, [пойдут]», — сказала она. По словам Пугачевой, в России она находится не первый день.
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Эстрадная певица Алла Пугачева объяснила свое возвращение из Израиля желанием «навести порядок» в голове. Артистка лично дала комментарий журналистам на улице. «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — сказала певица, в ответ на вопрос корреспондентов «Пятого канала» о целях возвращения на родину. Кроме того, певица ответила на вопрос о том, собираются ли ее дети пойти в школу первого сентября. «У них ножки есть, здоровые. Да, [пойдут]», — сказала она. По словам Пугачевой, в России она находится не первый день. Певица вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну после начала спецоперации РФ на Украине. Сообщалось, что звездная пара отправилась на отдых в Израиль. О возвращении Пугачевой в Россию стало известно 27 августа.