Пугачева рассказала, зачем вернулась в Россию

27 августа 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

Пугачева собирается отправить детей в российскую школу первого сентября Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Эстрадная певица Алла Пугачева объяснила свое возвращение из Израиля желанием «навести порядок» в голове. Артистка лично дала комментарий журналистам на улице. «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — сказала певица, в ответ на вопрос корреспондентов «Пятого канала» о целях возвращения на родину. Кроме того, певица ответила на вопрос о том, собираются ли ее дети пойти в школу первого сентября. «У них ножки есть, здоровые. Да, [пойдут]», — сказала она. По словам Пугачевой, в России она находится не первый день. Певица вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну после начала спецоперации РФ на Украине. Сообщалось, что звездная пара отправилась на отдых в Израиль. О возвращении Пугачевой в Россию стало известно 27 августа.

Эстрадная певица Алла Пугачева объяснила свое возвращение из Израиля желанием «навести порядок» в голове. Артистка лично дала комментарий журналистам на улице. «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — сказала певица, в ответ на вопрос корреспондентов «Пятого канала» о целях возвращения на родину. Кроме того, певица ответила на вопрос о том, собираются ли ее дети пойти в школу первого сентября. «У них ножки есть, здоровые. Да, [пойдут]», — сказала она. По словам Пугачевой, в России она находится не первый день. Певица вместе с супругом комиком Максимом Галкиным и восьмилетними детьми покинула страну после начала спецоперации РФ на Украине. Сообщалось, что звездная пара отправилась на отдых в Израиль. О возвращении Пугачевой в Россию стало известно 27 августа.