26 августа 2022
25 августа 2022

Девочки-подростки перед избиением тюменца предлагали ему выпить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖД станции и электропоезда. Пермь, железная дорога, дизельное топливо, жд вокзал пермь 1, жд депо, жд цистерна, сортировочная станция
Инцидент произошел на ж/д вокзале станции Вагай (фото из архива) Фото:

Пострадавший в результате избиения девочками-подростками на ж/д вокзале станции Вагай (Тюменская область) мужчина рассказал, с чего начался конфликт с несовершеннолетними девушками. По его словам, инцидент случился из-за того, что он отказался «выпивать с девочками пиво». Видео с его комментарием опубликовано в telegram-канале SHOT.

«Одна подошла: «Пить будешь?» Я говорю: «Нельзя мне, я не буду ничего. Не пить, ничего». Вот она до этого и докопалась: «Ты бич, приехал с колхоза, ходишь здесь! А с нами, с девчонками, тебе даже не выпить». Я говорю: нельзя мне, я не буду пить, хоть убей меня». Вот они решили исправить», — говорит мужчина.

После чего, по словам пострадавшего, подростки начали избивать его ногами, но руками не трогали. «Ногами били, били. Я там сознание уже вроде терял. И весь в крови. Встать не могу — они бьют. Били долго, минут 60, наверное», — рассказал пострадавший.

Как рассказал пострадавший telegram-каналу SHOT, он не мог физически ответить девушкам, так как у него онкология. Также в сообщении канала указано, что информацию «об изнасиловании посторонним предметом» — опровергли в тюменском СК. Также не было подтверждения тому, что пострадавший перед потасовкой приставал к подросткам.

Ранее URA.RU писало, что на девочек-подростков, избивших мужчину на железнодорожном вокзале станции Вагай, заведено уголовное дело по статье 111 части 3 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Позже одну из девушек задержали. Кроме того агентство сообщало, что мужчину выписали из реанимации и перевели в профильное отделение больницы. Ранее местные СМИ писали о том, что подростки избили мужчину консервной банкой, а также изнасиловали посторонним предметом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Пострадавший в результате избиения девочками-подростками на ж/д вокзале станции Вагай (Тюменская область) мужчина рассказал, с чего начался конфликт с несовершеннолетними девушками. По его словам, инцидент случился из-за того, что он отказался «выпивать с девочками пиво». Видео с его комментарием опубликовано в telegram-канале SHOT. «Одна подошла: «Пить будешь?» Я говорю: «Нельзя мне, я не буду ничего. Не пить, ничего». Вот она до этого и докопалась: «Ты бич, приехал с колхоза, ходишь здесь! А с нами, с девчонками, тебе даже не выпить». Я говорю: нельзя мне, я не буду пить, хоть убей меня». Вот они решили исправить», — говорит мужчина. После чего, по словам пострадавшего, подростки начали избивать его ногами, но руками не трогали. «Ногами били, били. Я там сознание уже вроде терял. И весь в крови. Встать не могу — они бьют. Били долго, минут 60, наверное», — рассказал пострадавший. Как рассказал пострадавший telegram-каналу SHOT, он не мог физически ответить девушкам, так как у него онкология. Также в сообщении канала указано, что информацию «об изнасиловании посторонним предметом» — опровергли в тюменском СК. Также не было подтверждения тому, что пострадавший перед потасовкой приставал к подросткам. Ранее URA.RU писало, что на девочек-подростков, избивших мужчину на железнодорожном вокзале станции Вагай, заведено уголовное дело по статье 111 части 3 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Позже одну из девушек задержали. Кроме того агентство сообщало, что мужчину выписали из реанимации и перевели в профильное отделение больницы. Ранее местные СМИ писали о том, что подростки избили мужчину консервной банкой, а также изнасиловали посторонним предметом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...