Девочки-подростки перед избиением тюменца предлагали ему выпить

Инцидент произошел на ж/д вокзале станции Вагай (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пострадавший в результате избиения девочками-подростками на ж/д вокзале станции Вагай (Тюменская область) мужчина рассказал, с чего начался конфликт с несовершеннолетними девушками. По его словам, инцидент случился из-за того, что он отказался «выпивать с девочками пиво». Видео с его комментарием опубликовано в telegram-канале SHOT.

«Одна подошла: «Пить будешь?» Я говорю: «Нельзя мне, я не буду ничего. Не пить, ничего». Вот она до этого и докопалась: «Ты бич, приехал с колхоза, ходишь здесь! А с нами, с девчонками, тебе даже не выпить». Я говорю: нельзя мне, я не буду пить, хоть убей меня». Вот они решили исправить», — говорит мужчина.

После чего, по словам пострадавшего, подростки начали избивать его ногами, но руками не трогали. «Ногами били, били. Я там сознание уже вроде терял. И весь в крови. Встать не могу — они бьют. Били долго, минут 60, наверное», — рассказал пострадавший.

Как рассказал пострадавший telegram-каналу SHOT, он не мог физически ответить девушкам, так как у него онкология. Также в сообщении канала указано, что информацию «об изнасиловании посторонним предметом» — опровергли в тюменском СК. Также не было подтверждения тому, что пострадавший перед потасовкой приставал к подросткам.

Ранее URA.RU писало, что на девочек-подростков, избивших мужчину на железнодорожном вокзале станции Вагай, заведено уголовное дело по статье 111 части 3 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Позже одну из девушек задержали. Кроме того агентство сообщало, что мужчину выписали из реанимации и перевели в профильное отделение больницы. Ранее местные СМИ писали о том, что подростки избили мужчину консервной банкой, а также изнасиловали посторонним предметом.