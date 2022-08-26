Силовики возбудили дело об избиении тюменца девочками-подростками

27 августа 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

Прокуратура проведет проверку по уголовному делу, которое возбудили на трех подростков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура Тюменской области проведет проверку уголовного дела по избиению мужчины, которое завели на трех девушек-подростков. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области в Telegram. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения мужчины тремя несовершеннолетними девочками. 20 августа 2022 года в позднее время подростки находились в помещении железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района, где у них произошел конфликт с мужчиной 1986 года рождения. В результате ссоры, девочки нанесли удары по телу мужчины», — говорится в сообщении. Там отметили, что мужчина был доставлен в медучреждение. Также по данному инциденту СУ СК России по региону возбудил уголовное дело по статье 111 части 3 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Как сообщают местные СМИ, девочки избили мужчину консервной банкой и изнасиловали посторонним предметом.

Прокуратура Тюменской области проведет проверку уголовного дела по избиению мужчины, которое завели на трех девушек-подростков. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области в Telegram. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту избиения мужчины тремя несовершеннолетними девочками. 20 августа 2022 года в позднее время подростки находились в помещении железнодорожного вокзала станции Вагай Омутинского района, где у них произошел конфликт с мужчиной 1986 года рождения. В результате ссоры, девочки нанесли удары по телу мужчины», — говорится в сообщении. Там отметили, что мужчина был доставлен в медучреждение. Также по данному инциденту СУ СК России по региону возбудил уголовное дело по статье 111 части 3 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Как сообщают местные СМИ, девочки избили мужчину консервной банкой и изнасиловали посторонним предметом.