Жертва изнасилования девочками-подростками вышла из реанимации

27 августа 2022 в 16:09 Размер текста - 17 +

Мужчина был доставлен в Омутинскую центральную районную больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчина, который был избит девушками-подростками, вышел из реанимации. Его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Ранее местные СМИ писали, что несовершеннолетние избили мужчину консервной банкой, а также изнасиловали посторонним предметом. «Вызов поступил 20 августа в 23:44, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 23:49. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Омутинскую ЦРБ в отделение реанимации, где пациент получил всю необходимую помощь. 26.08 пациент переведен в профильное отделение, состояние удовлетворительное», — рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения региона. Ранее URA.RU писало, что несовершеннолетние девушки-подростки избили мужчину 1986 года рождения. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале станции Вагай. СУ СК РФ по региону завел уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, а также задержал девушку 2007 года рождения. Кроме того, тюменская прокуратура проведет контроль расследования уголовного дела в отношение несовершеннолетних детей.

Мужчина, который был избит девушками-подростками, вышел из реанимации. Его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. Ранее местные СМИ писали, что несовершеннолетние избили мужчину консервной банкой, а также изнасиловали посторонним предметом. «Вызов поступил 20 августа в 23:44, прибытие бригады скорой медицинской помощи в 23:49. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Омутинскую ЦРБ в отделение реанимации, где пациент получил всю необходимую помощь. 26.08 пациент переведен в профильное отделение, состояние удовлетворительное», — рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения региона. Ранее URA.RU писало, что несовершеннолетние девушки-подростки избили мужчину 1986 года рождения. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале станции Вагай. СУ СК РФ по региону завел уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, а также задержал девушку 2007 года рождения. Кроме того, тюменская прокуратура проведет контроль расследования уголовного дела в отношение несовершеннолетних детей.