Пенсионерка исчезла четыре дня назад (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени ищут 81-летнюю Нину Шаньгину, которая пропала 24 августа 2022 года. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Женщина нуждается в медицинской помощи.

«Помогите найти человека! Пропала Шаньгина (Малкова) Нина Лаврентьевна, 81 год. Ленинский АО, город Тюмень. С 24 августа 2022 года ее местонахождение неизвестно. <…> Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поискового отряда.

В какой одежде перед пропажей была пенсионерка — неизвестно. Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, глаза зелено-карие, волосы темные с проседью.

Если вам что-то известно о пропавшей женщине, сообщите об этом по номеру 112 либо информу поиска Екатерине 8-922-005-95-59. Также позвонить можно на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52.