27 августа 2022
26 августа 2022

В Тюмени без вести пропала пенсионерка, нуждающаяся в медпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, пенсионерка, старушка, бабушка, трость в руке
Пенсионерка исчезла четыре дня назад (архивное фото) Фото:

В Тюмени ищут 81-летнюю Нину Шаньгину, которая пропала 24 августа 2022 года. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Женщина нуждается в медицинской помощи.

«Помогите найти человека! Пропала Шаньгина (Малкова) Нина Лаврентьевна, 81 год. Ленинский АО, город Тюмень. С 24 августа 2022 года ее местонахождение неизвестно. <…> Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поискового отряда.

В какой одежде перед пропажей была пенсионерка — неизвестно. Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, глаза зелено-карие, волосы темные с проседью.

Если вам что-то известно о пропавшей женщине, сообщите об этом по номеру 112 либо информу поиска Екатерине 8-922-005-95-59. Также позвонить можно на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52.

Фото:

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В Тюмени ищут 81-летнюю Нину Шаньгину, которая пропала 24 августа 2022 года. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Женщина нуждается в медицинской помощи. «Помогите найти человека! Пропала Шаньгина (Малкова) Нина Лаврентьевна, 81 год. Ленинский АО, город Тюмень. С 24 августа 2022 года ее местонахождение неизвестно. <…> Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поискового отряда. В какой одежде перед пропажей была пенсионерка — неизвестно. Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, глаза зелено-карие, волосы темные с проседью. Если вам что-то известно о пропавшей женщине, сообщите об этом по номеру 112 либо информу поиска Екатерине 8-922-005-95-59. Также позвонить можно на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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