В Тюмени ищут 81-летнюю Нину Шаньгину, которая пропала 24 августа 2022 года. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Женщина нуждается в медицинской помощи.
«Помогите найти человека! Пропала Шаньгина (Малкова) Нина Лаврентьевна, 81 год. Ленинский АО, город Тюмень. С 24 августа 2022 года ее местонахождение неизвестно. <…> Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поискового отряда.
В какой одежде перед пропажей была пенсионерка — неизвестно. Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, глаза зелено-карие, волосы темные с проседью.
Если вам что-то известно о пропавшей женщине, сообщите об этом по номеру 112 либо информу поиска Екатерине 8-922-005-95-59. Также позвонить можно на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52.
Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте»
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В Тюмени ищут 81-летнюю Нину Шаньгину, которая пропала 24 августа 2022 года. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Женщина нуждается в медицинской помощи. «Помогите найти человека! Пропала Шаньгина (Малкова) Нина Лаврентьевна, 81 год. Ленинский АО, город Тюмень. С 24 августа 2022 года ее местонахождение неизвестно. <…> Нуждается в медицинской помощи», — говорится в сообщении поискового отряда. В какой одежде перед пропажей была пенсионерка — неизвестно. Приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, глаза зелено-карие, волосы темные с проседью. Если вам что-то известно о пропавшей женщине, сообщите об этом по номеру 112 либо информу поиска Екатерине 8-922-005-95-59. Также позвонить можно на горячую линию отряда по телефону 8-800-700-54-52.