В Екатеринбурге нашли пропавшего отца 5 детей, уставшего от семьи

28 августа 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Отец пятерых детей пропал 26 июля. По предварительным данным, он хотел отдохнуть от семейной жизни (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге нашли отца пятерых детей, который пропал 26 июля по дороге на автовокзал, сообщают волонтеры. По предварительной информации, мужчина хотел просто немного отдохнуть от семейной жизни. «В Екатеринбурге полиция нашла живым 39-летнего отца пятерых детей, пропавшего 26 июля. Мужчина хотел немного отдохнуть от семейной жизни», — пишет Е1.RU. Мужчина 26 июля направился из Красноуфимска в Екатеринбург для того, чтобы пройти медкомиссию. После этого он хотел купить подарок для своей дочки, но внезапно его телефон стал недоступен. Тогда жена обратилась в полицию. Она же сообщила волонтерам о том, что муж найден. С ним все в порядке, он здоров.

В Екатеринбурге нашли отца пятерых детей, который пропал 26 июля по дороге на автовокзал, сообщают волонтеры. По предварительной информации, мужчина хотел просто немного отдохнуть от семейной жизни. «В Екатеринбурге полиция нашла живым 39-летнего отца пятерых детей, пропавшего 26 июля. Мужчина хотел немного отдохнуть от семейной жизни», — пишет Е1.RU. Мужчина 26 июля направился из Красноуфимска в Екатеринбург для того, чтобы пройти медкомиссию. После этого он хотел купить подарок для своей дочки, но внезапно его телефон стал недоступен. Тогда жена обратилась в полицию. Она же сообщила волонтерам о том, что муж найден. С ним все в порядке, он здоров.