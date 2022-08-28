Галкин не вернулся на родину вместе с Пугачевой

28 августа 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Юморист, в отличие от супруги, не собирается на родину Фото: Владимир Андреев © URA.RU Артист Максим Галкин принял решение не возвращаться в Россию вместе со своей супругой Аллой Пугачевой. Он продолжит давать выступления за пределами России. Об этом стало известно из поста Галкина в соцсети. Юморист сейчас находится в Ирландии. Там он дал очередной концерт в рамках своего гастрольного тура. «Спасибо прекрасным зрителям в Ирландии! Это была очень сердечная встреча с давними поклонниками!» — написал Галкин на своей странице в социальной сети. Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию вскоре после начала российской спецоперации на Украине. Ранее артист неоднократно негативно высказывался о проведении РФ спецоперации.

Артист Максим Галкин принял решение не возвращаться в Россию вместе со своей супругой Аллой Пугачевой. Он продолжит давать выступления за пределами России. Об этом стало известно из поста Галкина в соцсети. Юморист сейчас находится в Ирландии. Там он дал очередной концерт в рамках своего гастрольного тура. «Спасибо прекрасным зрителям в Ирландии! Это была очень сердечная встреча с давними поклонниками!» — написал Галкин на своей странице в социальной сети. Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию вскоре после начала российской спецоперации на Украине. Ранее артист неоднократно негативно высказывался о проведении РФ спецоперации.