Галкин не вернулся на родину вместе с Пугачевой

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Юморист, в отличие от супруги, не собирается на родину Фото:

Артист Максим Галкин принял решение не возвращаться в Россию вместе со своей супругой Аллой Пугачевой. Он продолжит давать выступления за пределами России. Об этом стало известно из поста Галкина в соцсети.

Юморист сейчас находится в Ирландии. Там он дал очередной концерт в рамках своего гастрольного тура.

«Спасибо прекрасным зрителям в Ирландии! Это была очень сердечная встреча с давними поклонниками!» — написал Галкин на своей странице в социальной сети.

Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию вскоре после начала российской спецоперации на Украине. Ранее артист неоднократно негативно высказывался о проведении РФ спецоперации.

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Артист Максим Галкин принял решение не возвращаться в Россию вместе со своей супругой Аллой Пугачевой. Он продолжит давать выступления за пределами России. Об этом стало известно из поста Галкина в соцсети. Юморист сейчас находится в Ирландии. Там он дал очередной концерт в рамках своего гастрольного тура. «Спасибо прекрасным зрителям в Ирландии! Это была очень сердечная встреча с давними поклонниками!» — написал Галкин на своей странице в социальной сети. Максим Галкин и Алла Пугачева покинули Россию вскоре после начала российской спецоперации на Украине. Ранее артист неоднократно негативно высказывался о проведении РФ спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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