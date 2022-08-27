Мэры из ЯНАО в выходные ловили рыбу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мэр Губкинского Андрей Гаранин и глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков провели выходной за рыбной ловлей. Фото с уловом они опубликовали в соцсетях, а глава Муравленко Елена Молдован выложила свои фото с берега водоема.

«Провел отличные выходные. Выбрался в тундру, успешно порыбачил, подышал свежим воздухом и насладился нашей северной природой», — написал Паршаков.

«Наконец-то и я на рыбалке», — сообщил подписчикам Гаранин. На фото мэр демонстрирует пойманную рыбу.

«Осень совсем близко. Заметили ли вы, что воздух становится все более пряным?» — спросила жителей округа Молдован.

Ранее URA.RU рассказало, где губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и окружные мэры предпочитают проводить отпуск. Гаранин любит проводить отпуск в Сочи, а Молдован обычно путешествует.

Фото: Василий Паршаков, Telegram

Фото: Андрей Гаранин, Telegram