27 августа 2022
26 августа 2022

Мэры из ЯНАО провели выходные на рыбалке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 4. Нижневартовск, река, природа, рыбалка, водоем
Мэры из ЯНАО в выходные ловили рыбу Фото:

Мэр Губкинского Андрей Гаранин и глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков провели выходной за рыбной ловлей. Фото с уловом они опубликовали в соцсетях, а глава Муравленко Елена Молдован выложила свои фото с берега водоема.

«Провел отличные выходные. Выбрался в тундру, успешно порыбачил, подышал свежим воздухом и насладился нашей северной природой», — написал Паршаков.

«Наконец-то и я на рыбалке», — сообщил подписчикам Гаранин. На фото мэр демонстрирует пойманную рыбу.

«Осень совсем близко. Заметили ли вы, что воздух становится все более пряным?» — спросила жителей округа Молдован.

Ранее URA.RU рассказало, где губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и окружные мэры предпочитают проводить отпуск. Гаранин любит проводить отпуск в Сочи, а Молдован обычно путешествует.

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Мэр Губкинского Андрей Гаранин и глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков провели выходной за рыбной ловлей. Фото с уловом они опубликовали в соцсетях, а глава Муравленко Елена Молдован выложила свои фото с берега водоема. «Провел отличные выходные. Выбрался в тундру, успешно порыбачил, подышал свежим воздухом и насладился нашей северной природой», — написал Паршаков. «Наконец-то и я на рыбалке», — сообщил подписчикам Гаранин. На фото мэр демонстрирует пойманную рыбу. «Осень совсем близко. Заметили ли вы, что воздух становится все более пряным?» — спросила жителей округа Молдован. Ранее URA.RU рассказало, где губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и окружные мэры предпочитают проводить отпуск. Гаранин любит проводить отпуск в Сочи, а Молдован обычно путешествует.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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