Артюхов и мэры ЯНАО рассказали URA.RU, где предпочитают отдыхать

Чиновники Ямала поделились любимыми местами для отдыха Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Главы крупных городов ЯНАО предпочитают отдыхать на юге России или на Алтае, ездить на рыбалку и навещать родственников, а губернатор региона считает лучшим отпуском — остаться на Ямале. Об этом URA.RU сообщили в правительстве и администрациях округа.

Краснодарский край оказался самым популярным курортом у ямальских глав. В Сочи любят приезжать глава Ноябрьска Алексей Романов, Губкинского — Андрей Гаранин и мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов, у которого, по информации источников, там есть своя недвижимость. Градоначальник Губкинского Андрей Гаранин также в октябре прошлого года отдыхал в городе Белокуриха в Алтайском крае и остался под большим впечатлением. «Андрей Михайлович в этом году планирует отпуск также осенью, потому что летом плотный график — ведутся работы по благоустройству», — отметили в горадминистрации.

Елена Молдован рассказала агентству о том, что любит путешествовать и была во многих местах России и мира. «На сегодняшний день немного изменились приоритеты и ввиду ограниченности временных ресурсов и по личным предпочтениям, я выбираю отдых в Тюмени. Там мои родные, моя любимая внучка Сонечка. Для меня всегда очень важно повидаться с ней, увидеть как она растет и меняется. И вот это удовольствие несравнимо ни с чем другим», — отметила глава Муравленко.

Мэр Лабытнанги Марина Трескова предпочитает отдыхать в регионе. «Глава города Лабытнанги Марина Трескова патриот, любит отдыхать на Ямале. Вместе с тем пару недель в году проводит на территории России, у родственников. Выезжает, как правило, на новогодние праздники, и на пару недель летом», — прокомментировали в мэрии Лабытнанги.

Мэр Ноябрьска Алексей Романов выбирает тихий отдых в деревне Орловской области или семейный отпуск в Сочи. Как сообщили агентству в мэрии, пока планы главы на ближайший отдых неизвестны.

А глава Салехарда Алексей Титовский в отпуск практически не уходит, отметили в администрации. «Алексей Леонидович проводит лето в Салехарде. Редко, когда есть свободная минутка — ходит на рыбалку на речку. А больше он никуда и не выезжает», — сообщили в мэрии. В ведомстве добавили, что любимым местом отдыха у главы является тундра в окрестностях города.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов разделяет увлечения Алексея Титовского и Марины Тресковой, и считает отдых в регионе самым лучшим. «Дмитрий Андреевич любит отдыхать на Ямале, в частности, увлекается рыбалкой», — рассказали в окружном правительстве.

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