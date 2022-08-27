Под Тюменью неизвестный мужчина приставал к девочке-подростку

В селе Луговом неизвестный мужчина пытался заманить подростка в автомобиль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Луговом (Тюменская область) неизвестный мужчина попытался заманить 11-летнюю девочку в автомобиль. Об этом сообщила местная жительница в социальных сетях. По ее словам, мужчина предлагал подвезти ребенка до дома, но девочка отказалась. Тогда неизвестный стал настаивать и выходить из машины.

«27 августа 2022 года, село Луговое, примерное время 16:00. Моя младшая сестра (11 лет) шла домой по главной улице, машин было мало. Низкая, маленькая машина серебристого цвета остановилась возле нее. За рулем сидел нерусский мужчина, по виду лет 35-45. Предложил довезти до дома. Ребенок начал мотать головой, отказываться», — выложила анонимный пост местная жительница в группе «ЧП Тюмень ЧС» в соцсети «ВКонтакте», представившаяся сестрой ребенка.

По словам старшей сестры несовершеннолетней девочки, мужчина стал настаивать, выходить из машины и открывать пассажирскую дверь, но на дороге появились другие автомобили, которые спугнули злоумышленника. Мужчина сел в машину и уехал. Как отмечает автор поста, после случившегося ребенок боится выходить на улицу. «У ребенка испуг, страх и боязнь выходить на улицу», — добавила местная жительница. Школьница не запомнила номера транспортного средства из-за страха.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области, а также в СУ СКР по региону. Ответ ожидается.