Сотрудник краснотурьинской ИК-3 вышел в финал шоу «Русский ниндзя» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудник ИК-3 Краснотурьинска ГУФСИН России по Свердловской области Владислав Марцев станет участником финала шоу «Русский ниндзя» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУФСИН. Одним из ведущих последнего сезона шоу был Алишер Моргенштерн (признан в России иностранным агентом).

«Сотрудник краснотурьинской ИК-3 станет участником финала шоу „Русский ниндзя“. Владислава Марцева пригласили на съемки проекта, который пройдет в Сочи с 15 по 22 октября», — говорится в сообщении.

Марцев — начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными, старший лейтенант внутренней службы. 9 июля в Екатеринбурге он участвовал в кастинге спортивного шоу «Русский ниндзя», которое будут показывать на телеканале СТС. По итогам кастинга он сумел пробиться в финал.

«Русский ниндзя» — отечественная версия всемирно известного Ninja Warrior. Первые два сезона транслировались на Первом канале с 26 ноября 2017 года по 25 ноября 2018 года. Третий сезон транслировался на СТС с 22 ноября 2021 года по 10 января 2022 года. На СТС шоу вели — рэпер Моргенштерн, блогер Ида Галич и игрок регби-клуба ЦСКА, многолетний капитан сборной России Василий Артемьев.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области