Свердловский ведущий внезапно умер прямо на улице

28 августа 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Причины смерти Никиты Сумарокова пока что неизвестны Фото: страница Никиты Сумарокова в соцсети «ВКонтакте» В Нижнем Тагиле (Свердловская область) умер известный свадебный ведущий и участник лиги КВН «Новая версия» Никита Сумароков. Ему внезапно стало плохо на улице, сообщил его близкий друг. «Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся. Скорая приехала, просто констатировали факт смерти, остановка сердца. Еще ведут экспертизу. Вскрытие пройдет 29 августа», — приводит слова друга издание TagilCity.ru. Причины смерти Никиты Сумарокова пока что неизвестны. По данным журналистов, у Никиты остались мама и невеста. 23 сентября у него должна была состояться свадьба. Сейчас его близкие и друзья собирают средства на прощание с ним, которое пройдет 31 августа. В 2016 году Сумароков объявил о конце карьеры тамады и уехал из Нижнего Тагила. Однако готовился вернуться в развлекательный бизнес города в ближайшее время.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) умер известный свадебный ведущий и участник лиги КВН «Новая версия» Никита Сумароков. Ему внезапно стало плохо на улице, сообщил его близкий друг. «Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся. Скорая приехала, просто констатировали факт смерти, остановка сердца. Еще ведут экспертизу. Вскрытие пройдет 29 августа», — приводит слова друга издание TagilCity.ru. Причины смерти Никиты Сумарокова пока что неизвестны. По данным журналистов, у Никиты остались мама и невеста. 23 сентября у него должна была состояться свадьба. Сейчас его близкие и друзья собирают средства на прощание с ним, которое пройдет 31 августа. В 2016 году Сумароков объявил о конце карьеры тамады и уехал из Нижнего Тагила. Однако готовился вернуться в развлекательный бизнес города в ближайшее время.