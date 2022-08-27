Свердловский ведущий внезапно умер прямо на улице

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) умер известный свадебный ведущий и участник лиги КВН «Новая версия» Никита Сумароков. Ему внезапно стало плохо на улице, сообщил его близкий друг.
«Был он на улице, пришел к друзьям в гости. Ушел за гаражи на две минуты, и все, не вернулся. Скорая приехала, просто констатировали факт смерти, остановка сердца. Еще ведут экспертизу. Вскрытие пройдет 29 августа», — приводит слова друга издание TagilCity.ru. Причины смерти Никиты Сумарокова пока что неизвестны.
По данным журналистов, у Никиты остались мама и невеста. 23 сентября у него должна была состояться свадьба. Сейчас его близкие и друзья собирают средства на прощание с ним, которое пройдет 31 августа. В 2016 году Сумароков объявил о конце карьеры тамады и уехал из Нижнего Тагила. Однако готовился вернуться в развлекательный бизнес города в ближайшее время.
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