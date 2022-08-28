28 августа 2022

В Подмосковье продлили «оранжевый» уровень опасности

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Работа сотрудников мчс и пожарных. Москва, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, огнеборцы
Ранее такой уровень погодной опасности действовал до 28 августа Фото:

В Подмосковье из-за пожаров продлили «оранжевый» уровень опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Такие погодные условия опасны. Местами может возникать чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Период предупреждения до 21:00 29 августа», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что такой уровень погодной опасности действует в столице и области до 23:00 28 августа, передает интернет-издание Подмосковье сегодня.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину посетить регионы, страдающие от лесных пожаров. Известно, что сейчас ситуация с пожарами в регионах нагнетается. Например, в Рязанской области ликвидировали три очага возгорания лесного пожара. Тюмень затянуло дымкой от пожаров, которые горят в соседних областях.

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В Подмосковье из-за пожаров продлили «оранжевый» уровень опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. «Такие погодные условия опасны. Местами может возникать чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Период предупреждения до 21:00 29 августа», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что такой уровень погодной опасности действует в столице и области до 23:00 28 августа, передает интернет-издание Подмосковье сегодня. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину посетить регионы, страдающие от лесных пожаров. Известно, что сейчас ситуация с пожарами в регионах нагнетается. Например, в Рязанской области ликвидировали три очага возгорания лесного пожара. Тюмень затянуло дымкой от пожаров, которые горят в соседних областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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