В Подмосковье продлили «оранжевый» уровень опасности

28 августа 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Ранее такой уровень погодной опасности действовал до 28 августа Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Подмосковье из-за пожаров продлили «оранжевый» уровень опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. «Такие погодные условия опасны. Местами может возникать чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Период предупреждения до 21:00 29 августа», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что такой уровень погодной опасности действует в столице и области до 23:00 28 августа, передает интернет-издание Подмосковье сегодня. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину посетить регионы, страдающие от лесных пожаров. Известно, что сейчас ситуация с пожарами в регионах нагнетается. Например, в Рязанской области ликвидировали три очага возгорания лесного пожара. Тюмень затянуло дымкой от пожаров, которые горят в соседних областях.

В Подмосковье из-за пожаров продлили «оранжевый» уровень опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. «Такие погодные условия опасны. Местами может возникать чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Период предупреждения до 21:00 29 августа», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что такой уровень погодной опасности действует в столице и области до 23:00 28 августа, передает интернет-издание Подмосковье сегодня. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину посетить регионы, страдающие от лесных пожаров. Известно, что сейчас ситуация с пожарами в регионах нагнетается. Например, в Рязанской области ликвидировали три очага возгорания лесного пожара. Тюмень затянуло дымкой от пожаров, которые горят в соседних областях.