В Рязанской области локализовали пожары площадью в 150 га

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Командно-штабная тренировка по ликвидации ЧС. Супряк, учение, тушение лесных пожаров
В Рязанской области ликвидировали несколько очагов возгорания пожара Фото:

В Рязанской области ликвидировали три очага возгорания лесного пожара. Из семи очагов локализованы три площадью в 150 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управление МЧС России по Рязанской области.

«Благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок верховые пожары ликвидированы», — приводит ТАСС слова ведомства. В настоящий момент силы пожарных сосредоточены на севере региона. Угрозы населенным пунктам нет.

По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, верховые пожары возникли по естественным причинам. Однако не исключен и риск человеческого фактора. «Пожар сам непосредственно возник по естественным причинам. Он возник в такой зоне, куда добраться тяжело при всем желании. Плюс в этом районе были зафиксированы сухие грозы. Но потом были некоторые инциденты, которые наводят на мысль, что, возможно, были и поджоги», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24». Также глава региона подчеркнул, что во время тушения огня ни один пожарный не пострадал.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Рязанской области ликвидированы. Также президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину следить за пожарами.

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В Рязанской области ликвидировали три очага возгорания лесного пожара. Из семи очагов локализованы три площадью в 150 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управление МЧС России по Рязанской области. «Благодаря слаженным действиям авиационной и наземной группировок верховые пожары ликвидированы», — приводит ТАСС слова ведомства. В настоящий момент силы пожарных сосредоточены на севере региона. Угрозы населенным пунктам нет. По словам врио губернатора Рязанской области Павла Малкова, верховые пожары возникли по естественным причинам. Однако не исключен и риск человеческого фактора. «Пожар сам непосредственно возник по естественным причинам. Он возник в такой зоне, куда добраться тяжело при всем желании. Плюс в этом районе были зафиксированы сухие грозы. Но потом были некоторые инциденты, которые наводят на мысль, что, возможно, были и поджоги», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24». Также глава региона подчеркнул, что во время тушения огня ни один пожарный не пострадал. Ранее сообщалось, что лесные пожары в Рязанской области ликвидированы. Также президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину следить за пожарами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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